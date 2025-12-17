Sciopero dei controllori di volo: la Fiorentina parte per Losanna con oltre due ore di ritardo

Quello che sta vivendo la Fiorentina è uno dei momenti più complicati della sua storia recente.
La compagine gigliata, dopo quindici turni di campionato, non è ancora riuscita a vincere una partita ed è ultima in classifica distante ben otto lunghezze dalla zona retrocessione.
I viola domenica cercheranno in casa contro l’Udinese punti fondamentali per tenere vive le speranze di permanenza in Serie A, prima però saranno chiamati ad un altro impegno: la sfida di Conference League con il Losanna.
La marcia di avvicinamento alla gara decisiva per il passaggio del turno non è stata delle migliori anche a causa di un contrattempo: la partenza alla volta della Svizzera è stata infatti ritardata.