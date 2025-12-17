Pubblicità
ACF Fiorentina v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Sciopero dei controllori di volo: la Fiorentina parte per Losanna con oltre due ore di ritardo

Un contrattempo ha cambiato i piani della Fiorentina in vista della sfida di Conference League con il Losanna: il volo dei gigliati posticipato di un paio d’ore.

Quello che sta vivendo la Fiorentina è uno dei momenti più complicati della sua storia recente.

La compagine gigliata, dopo quindici turni di campionato, non è ancora riuscita a vincere una partita ed è ultima in classifica distante ben otto lunghezze dalla zona retrocessione.

I viola domenica cercheranno in casa contro l’Udinese punti fondamentali per tenere vive le speranze di permanenza in Serie A, prima però saranno chiamati ad un altro impegno: la sfida di Conference League con il Losanna.

La marcia di avvicinamento alla gara decisiva per il passaggio del turno non è stata delle migliori anche a causa di un contrattempo: la partenza alla volta della Svizzera è stata infatti ritardata.

  • LO SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO

    La Fiorentina sarebbe dovuta partire alla volta della Svizzera alle ore 15.00, ma il ritardo ha subito un ritardo di circa due ore.

    A causarlo è stato lo sciopero dei controllori di volo dell’aeroporto di Peretola.

  • SLITTA LA CONFERENZA STAMPA DI VANOLI

    La Fiorentina raggiungerà dunque Losanna in ritardo rispetto al piano originario.

    Questo vuol dire che slitterà anche la conferenza stampa di Paolo Vanoli che dovrebbe ora tenersi verso le 19,30.

    Un appuntamento atteso, visto che il tecnico non ha parlato dopo la sconfitta interna patita domenica nello scontro diretto con il Verona poiché la società viola ha deciso un silenzio stampa.

  • UNA SFIDA DECISIVA

    Quella che attende la Fiorentina sul campo del Losanna, è una sfida decisiva per il prosieguo del cammino europeo dei gigliati.

    La compagine viola infatti, si presenterà all’appuntamento con 9 punti totalizzati nella ‘Fase Campionato’, frutto di tre vittorie e due sconfitte.

    La Fiorentina ha bisogno di una vittoria per sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di finale senza dover passare per gli spareggi che imporrebbero altre due partite.

    Sono invece otto i punti del Losanna che, proprio come i viola, andrà a caccia di un successo per il passaggio diretto del turno.

