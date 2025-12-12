Formazioni Roma-Como: chi gioca titolare e le ultime su Soulé, Dybala, Addai e Jesus Rodriguez

Fabregas si affiderà al consueto 4-2-3-1 nel quale uno tra Diego Carlos e Kempf andrà a comporre la coppia centrale di difesa con Ramon. Per il ruolo di terzino sinistro è ballottaggio tra Valle e Moreno, mentre per gli esterni offensivi Addai e Rodriguez partono in vantaggio rispetto a Diao e Kuhn. Assente Morata per infortunio, in attacco tocca a Douvikas.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.