Formazioni Roma-Como: chi gioca titolare e le ultime su Soulé, Dybala, Addai e Jesus Rodriguez

Si chiuderà allo stadio Olimpico, dove la Roma ospiterà il Como, il quadro delle gare valide per il quindicesimo turno di Serie A.
Una sfida, quella che si giocherà nel posticipo, che vedrà opposte due squadre alla ricerca di riscatto in campionato.
I giallorossi, che sono reduci dal successo per 3-0 ottenuto sul campo del Celtic in Europa League, nel torneo hanno infatti rallentato la loro corsa dopo aver inanellato due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari.
Una battuta d’arresto nello scorso turno anche per il Como che, dopo essere stato travolto 4-0 dall’Inter a San Siro, andrà a caccia di quei punti che possano consentirgli di restare aggrappato alla zona europea.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Roma-Como.