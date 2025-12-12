Pubblicità
Formazioni Roma-Como: chi gioca titolare e le ultime su Soulé, Dybala, Addai e Jesus Rodriguez

La Roma ospita il Como nel quindicesimo turno di Serie A: tutto sulle formazioni del match.

Si chiuderà allo stadio Olimpico, dove la Roma ospiterà il Como, il quadro delle gare valide per il quindicesimo turno di Serie A.

Una sfida, quella che si giocherà nel posticipo, che vedrà opposte due squadre alla ricerca di riscatto in campionato. 

I giallorossi, che sono reduci dal successo per 3-0 ottenuto sul campo del Celtic in Europa League, nel torneo hanno infatti rallentato la loro corsa dopo aver inanellato due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari.

Una battuta d’arresto nello scorso turno anche per il Como che, dopo essere stato travolto 4-0 dall’Inter a San Siro, andrà a caccia di quei punti che possano consentirgli di restare aggrappato alla zona europea.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Roma-Como.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Gian Piero Gasperini non potrà contare sullo squalificato Celik, Wesley dovrebbe dunque tornare a presidiare l’out di destra, con Tskikas e Rensch in ballottaggio per una maglia sull’altra fascia. In attacco Dybala potrebbe agire da ‘falso nove’ venendo preferito a Ferguson, a supporto dell’unica punta ci saranno Soulé e Pellegrini.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Fabregas si affiderà al consueto 4-2-3-1 nel quale uno tra Diego Carlos e Kempf andrà a comporre la coppia centrale di difesa con Ramon. Per il ruolo di terzino sinistro è ballottaggio tra Valle e Moreno, mentre per gli esterni offensivi Addai e Rodriguez partono in vantaggio rispetto a Diao e Kuhn. Assente Morata per infortunio, in attacco tocca a Douvikas.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

  • INDISPONIBILI ROMA

    SQUALIFICATI

    • Celik

    INFORTUNATI

    • Dovbyk

  • INDISPONIBILI COMO

    SQUALIFICATI

    • Perrone

    INFORTUNATI

    • Dossena
    • Goldaniga
    • Morata
    • Sergi Roberto
