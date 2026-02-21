Goal.com
  1. Pronostic Real Madrid vs Getafe
    Pronostic Real Madrid vs Getafe 02/03/2026 : un derby madrilène sous le signe de la prudence

  2. Pronostic Marseille vs Lyon
    Pronostic Marseille vs Lyon, l'affiche du dimanche soir

  3. Pronostic Arsenal vs Chelsea
    Pronostic Arsenal vs Chelsea 01/03/2026 : les Gunners prêts à enchaîner après le derby

  4. Pronostic Manchester United vs Crystal Palace
    Pronostic Manchester United vs Crystal Palace 01/03/2026 : les Red Devils sur leur lancée

  5. Pronostic Le Havre vs PSG
    Pronostic Le Havre vs PSG 28/02/2026 : protéger les deux points d'avance en tête

  6. Pronostic Dortmund vs Bayern Munich
    Pronostic Dortmund vs Bayern Munich 28/02/2026 : le tournant pour le titre ?

  7. Pronostic Leeds vs Manchester City
    Pronostic Leeds vs Manchester City 28/02/2026 : les Citizens maintiennent la pression sur Arsenal

  8. Pronostic Barcelone vs Villarreal
    Pronostic Barcelone vs Villarreal 28/02/2026 : les Blaugranas pour un succès par deux buts d’écart au Camp Nou

  1. Liverpool vs West Ham

    Pronostic Liverpool vs West Ham 28/02/2026 : les Reds n'ont plus le droit à l'erreur pour le Top 4

  2. Strasbourg vs Lens

    Pronostic Strasbourg vs Lens, match au sommet de la Ligue 1

  3. Real Madrid vs Benfica

    Pronostic Real Madrid vs Benfica 25/02/2026 : les Merengues en démonstration

  4. Paris Saint-Germain vs Monaco

    Pronostic PSG vs Monaco 25/02/2026 : confirmer après le renversement de l'aller

  5. Atalanta vs Borussia Dortmund

    Pronostic Atalanta vs Borussia Dortmund 25/02/2026 : préserver l'avantage

  6. Tottenham vs Arsenal

    Pronostic Tottenham Hotspur vs Arsenal 22/02/2026 : le coup de grâce du rival local ?

  7. Strasbourg vs Lyon

    Pronostic Strasbourg vs Lyon, l’affiche du dimanche soir

  8. AC Milan vs Parme

    Pronostic AC Milan vs Parma 22/02/2026 : les Crociati pourraient jouer les trouble-fêtes

  1. FC Barcelone vs Levante

    Pronostic Barcelone vs Levante 22/02/2026 : Raphinha pour relancer la machine blaugrana ?

  2. Nottingham Forest vs Liverpool

    Pronostic Nottingham Forest vs Liverpool 22/02/2026 : les Reds accentuent la peur de la relégation

  3. Paris Saint-Germain vs Metz

    Pronostic PSG vs Metz 21/02/2026 : une montagne infranchissable pour les Messins

  4. Toulouse vs Paris FC

    Pronostic Toulouse vs Paris FC, lutte pour le maintien ce samedi

  5. Manchester City vs Newcastle

    Pronostic Manchester City vs Newcastle 21/02/2026 : la forteresse de l'Etihad Stadium

  6. RB Leipzig vs Borussia Dortmund

    Pronostic Leipzig vs Dortmund 21/02/2026 : le BVB en plein état de grâce

  7. Osasuna vs Real Madrid

    Pronostic Osasuna vs Real Madrid 21/02/2026 : le leader veut asseoir sa domination

  8. Lecce vs Inter

    Pronostic Lecce vs Inter Milan 21/02/2026 : les Nerazzurri poursuivent leur marche vers le Scudetto

  9. Bayern Munich vs Eintracht Francfort

    Pronostic Bayern Munich vs Eintracht Francfort 21/02/2026 : le rouleau compresseur bavarois en marche

  10. Brest vs Marseille

    Pronostic Brest vs Marseille, la rencontre du vendredi soir

  11. Monaco vs Paris Saint-Germain

    Pronostic Monaco vs PSG 17/02/2026 : les Parisiens en plein vol pour dominer les Monégasques

  12. Wolverhampton vs Arsenal

    Pronostic Wolves vs Arsenal 18/02/2026 : les Gunners en mission pour les trois points

  13. Bodoe/Glimt vs Inter

    Pronostic Bodo/Glimt vs Inter 18/02/2026 : la météo dictera l'issue du match

  14. Club Bruges vs Atletico Madrid

    Pronostic Club Bruges vs Atlético de Madrid 18/02/2026 : avantage aux visiteurs pour ce match aller

