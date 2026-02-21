En direct
Résultats en direct
Les dernières infos
Les dernières infos
Infos
Transferts
Résultats et classements
A lire
A lire
Analyses
Opinion
Les notes des joueurs
Compétitions
Epreuves
Coupe du Monde des clubs
Euro féminin
Ligue des Champions
Ligue 1
Ligue 2
Coupe de France
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Coupe d'Afrique
Ligue Europa
Ligue Europa Conférence
Coupe du Monde
Clubs
PSG
Marseille
Lyon
Manchester City
Manchester United
Liverpool
Barcelone
Real Madrid
Juventus
Inter Milan
AC Milan
Bayern Munich
International
France
Brésil
Argentine
Espagne
Italie
Allemagne
Algérie
Maroc
PARIS SPORTIFS
Paris sportifs
Paris sportifs
Comment nous créons le contenu
Lexique des paris sportifs
Pronostics football
SITES DE PARIS SPORTIFS & APPS
Meilleurs sites de paris
Meilleures apps
Meilleurs bonus
PARIS SPORTIFS : GUIDE DE GOAL
Code promo Betclic
Code promo Unibet
Code promo Winamax
Code promo Parions Sport
Code promo PMU
Code promo Betsson
Code promo Olybet
INSCRIPTION BOOKMAKER
Inscription Betclic
Inscription Unibet
Inscription Winamax
Inscription Parions Sport
Inscription PMU
Inscription Betsson
Inscription Olybet
Foot féminin
Euro féminin
Actus
Résultats
Classements
Féminines
Infos
Equipe de France féminine
Les Bleues
Culture
NxGn
Actus
NxGN 2022
NxGn 2021
NxGn 2020
NxGn 2019
NxGn 2018
Goal 50
Actus
GOAL50 2022
GOAL50 2021
Goal 50 2020
Goal 50 2019
Goal 50 2018
Réseaux sociaux
Facebook
Twitter
Instagram
TikTok
LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX: PERTES D'ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION.
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR (09-74-75-13-13, APPEL NON SURTAXÉ).
https://www.joueurs-info-service.fr/
+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable
| Communication de publicité
| Principes de publication
Parier
/
Pronostics
Pronostics et conseils de paris pour les matchs de football
Real Madrid vs Getafe
Pronostic Real Madrid vs Getafe 02/03/2026 : un derby madrilène sous le signe de la prudence
hier
Real Madrid vs Getafe
Pronostic Real Madrid vs Getafe 02/03/2026 : un derby madrilène sous le signe de la prudence
hier
Marseille vs Lyon
Pronostic Marseille vs Lyon, l'affiche du dimanche soir
avant-hier
Marseille vs Lyon
Pronostic Marseille vs Lyon, l'affiche du dimanche soir
avant-hier
Arsenal vs Chelsea
Pronostic Arsenal vs Chelsea 01/03/2026 : les Gunners prêts à enchaîner après le derby
avant-hier
Arsenal vs Chelsea
Pronostic Arsenal vs Chelsea 01/03/2026 : les Gunners prêts à enchaîner après le derby
avant-hier
Manchester United vs Crystal Palace
Pronostic Manchester United vs Crystal Palace 01/03/2026 : les Red Devils sur leur lancée
avant-hier
Manchester United vs Crystal Palace
Pronostic Manchester United vs Crystal Palace 01/03/2026 : les Red Devils sur leur lancée
avant-hier
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Pronostic Le Havre vs PSG 28/02/2026 : protéger les deux points d'avance en tête
il y a 3 jours
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Pronostic Le Havre vs PSG 28/02/2026 : protéger les deux points d'avance en tête
il y a 3 jours
Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Pronostic Dortmund vs Bayern Munich 28/02/2026 : le tournant pour le titre ?
il y a 3 jours
Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Pronostic Dortmund vs Bayern Munich 28/02/2026 : le tournant pour le titre ?
il y a 3 jours
Leeds vs Manchester City
Pronostic Leeds vs Manchester City 28/02/2026 : les Citizens maintiennent la pression sur Arsenal
il y a 3 jours
Leeds vs Manchester City
Pronostic Leeds vs Manchester City 28/02/2026 : les Citizens maintiennent la pression sur Arsenal
il y a 3 jours
FC Barcelone vs Villarreal
Pronostic Barcelone vs Villarreal 28/02/2026 : les Blaugranas pour un succès par deux buts d’écart au Camp Nou
il y a 3 jours
FC Barcelone vs Villarreal
Pronostic Barcelone vs Villarreal 28/02/2026 : les Blaugranas pour un succès par deux buts d’écart au Camp Nou
il y a 3 jours
Liverpool vs West Ham
Pronostic Liverpool vs West Ham 28/02/2026 : les Reds n'ont plus le droit à l'erreur pour le Top 4
il y a 3 jours
Strasbourg vs Lens
Pronostic Strasbourg vs Lens, match au sommet de la Ligue 1
il y a 4 jours
Real Madrid vs Benfica
Pronostic Real Madrid vs Benfica 25/02/2026 : les Merengues en démonstration
il y a 6 jours
Paris Saint-Germain vs Monaco
Pronostic PSG vs Monaco 25/02/2026 : confirmer après le renversement de l'aller
il y a 6 jours
Atalanta vs Borussia Dortmund
Pronostic Atalanta vs Borussia Dortmund 25/02/2026 : préserver l'avantage
il y a 6 jours
Tottenham vs Arsenal
Pronostic Tottenham Hotspur vs Arsenal 22/02/2026 : le coup de grâce du rival local ?
21 févr. 2026
Strasbourg vs Lyon
Pronostic Strasbourg vs Lyon, l’affiche du dimanche soir
21 févr. 2026
AC Milan vs Parme
Pronostic AC Milan vs Parma 22/02/2026 : les Crociati pourraient jouer les trouble-fêtes
21 févr. 2026
FC Barcelone vs Levante
Pronostic Barcelone vs Levante 22/02/2026 : Raphinha pour relancer la machine blaugrana ?
21 févr. 2026
Nottingham Forest vs Liverpool
Pronostic Nottingham Forest vs Liverpool 22/02/2026 : les Reds accentuent la peur de la relégation
20 févr. 2026
Paris Saint-Germain vs Metz
Pronostic PSG vs Metz 21/02/2026 : une montagne infranchissable pour les Messins
20 févr. 2026
Toulouse vs Paris FC
Pronostic Toulouse vs Paris FC, lutte pour le maintien ce samedi
19 févr. 2026
Manchester City vs Newcastle
Pronostic Manchester City vs Newcastle 21/02/2026 : la forteresse de l'Etihad Stadium
19 févr. 2026
RB Leipzig vs Borussia Dortmund
Pronostic Leipzig vs Dortmund 21/02/2026 : le BVB en plein état de grâce
19 févr. 2026
Osasuna vs Real Madrid
Pronostic Osasuna vs Real Madrid 21/02/2026 : le leader veut asseoir sa domination
19 févr. 2026
Lecce vs Inter
Pronostic Lecce vs Inter Milan 21/02/2026 : les Nerazzurri poursuivent leur marche vers le Scudetto
19 févr. 2026
Bayern Munich vs Eintracht Francfort
Pronostic Bayern Munich vs Eintracht Francfort 21/02/2026 : le rouleau compresseur bavarois en marche
19 févr. 2026
Brest vs Marseille
Pronostic Brest vs Marseille, la rencontre du vendredi soir
18 févr. 2026
Monaco vs Paris Saint-Germain
Pronostic Monaco vs PSG 17/02/2026 : les Parisiens en plein vol pour dominer les Monégasques
17 févr. 2026
Wolverhampton vs Arsenal
Pronostic Wolves vs Arsenal 18/02/2026 : les Gunners en mission pour les trois points
16 févr. 2026
Bodoe/Glimt vs Inter
Pronostic Bodo/Glimt vs Inter 18/02/2026 : la météo dictera l'issue du match
16 févr. 2026
Club Bruges vs Atletico Madrid
Pronostic Club Bruges vs Atlético de Madrid 18/02/2026 : avantage aux visiteurs pour ce match aller
16 févr. 2026
Plus anciennes