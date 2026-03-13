Pronostic Liverpool vs Tottenham 15/03/2026 : les Spurs flirtent avec la zone rouge

Tandis que les Reds ont trébuché face à Galatasaray, les Spurs s'enfoncent dans la crise. Nous misons sur une victoire à domicile pour les hommes d'Arne Slot.

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Tottenham

Victoire de Liverpool et plus de 2,5 buts à une cote de 1,72 sur Winamax

Les deux équipes marquent (BTTS) à une cote de 1,70 sur Winamax

Buteur : Mohamed Salah à une cote de 2,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 3-1 Tottenham

Pronostic des buteurs : Liverpool – Mo Salah x2, Hugo Ekitike ; Tottenham Hotspur – Dominic Solanke

Le Liverpool d'Arne Slot manque de régularité. Après un mois de février canon (4 victoires consécutives), les Reds ont débuté mars par un revers surprise contre Wolverhampton. Ils abordent ce choc après une défaite européenne face à Galatasaray, mais avec l'opportunité de grimper sur le podium (3ème place).

À l'inverse, Tottenham traverse une période noire. La correction reçue face à l'Atlético de Madrid (5-2) marque leur sixième défaite de rang. Plus inquiétant encore : les Lilywhites n'ont toujours pas remporté le moindre match de Premier League en 2026. Le spectre de la relégation plane désormais sur le club, qui pourrait glisser dans la zone rouge dès ce week-end.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Tottenham

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Frimpong, van Dijk, Konaté, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

Composition attendue de Tottenham : Vicario, Porro, Dragusin, Danso, Spence, Sarr, Gray, Kolo Muani, Simons, Tel, Solanke.

Avalanche de buts en vue, mais le calvaire continue pour les Spurs

Liverpool devrait logiquement rebondir à Anfield après sa déconvenue turque en milieu de semaine. Malgré une alternance de hauts et de bas récemment, les Reds font face à une équipe de Tottenham en plein chaos. À domicile, ils partent largement favoris.

Arne Slot devrait enregistrer le retour d'Alisson dans les buts. Federico Chiesa est également pressenti pour réintégrer le groupe. Si Conor Bradley, Wataru Endo, Giovanni Leoni et Alexander Isak sont toujours à l'infirmerie pour une longue durée, l'effectif des Reds reste suffisamment armé pour empocher les trois points.

Du côté des Spurs, l'infirmerie ne désemplit pas. La soirée sur les bords de la Mersey s'annonce longue pour Igor Tudor, privé de Wilson Odobert, Lucas Bergvall, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski et James Maddison. Pour ne rien arranger, Micky van de Ven est suspendu, tandis que des doutes subsistent quant à la présence de Palhinha et Cristian Romero. Un boulevard pour Liverpool.

Pronostic 1 Liverpool vs Tottenham : Victoire de Liverpool et plus de 2,5 buts à une cote de 1,72 sur Winamax

Tottenham parvient toujours à trouver la faille

Si les hommes d'Igor Tudor vivent un calvaire, ils ne sont pas totalement inoffensifs pour autant. Malgré un bilan catastrophique de seulement deux victoires sur leurs 15 derniers matchs toutes compétitions confondues, ils marquent régulièrement : ils n'ont d'ailleurs été muets qu'à deux reprises sur cette série.

Face à une défense de Liverpool loin d'être impériale (6 buts encaissés sur les 4 derniers matchs, seulement 3 clean sheets sur les 9 dernières rencontres), les visiteurs auront des opportunités. Avec un taux de "Both Teams To Score" (BTTS) s'élevant à 62% pour les deux formations, le scénario d'un match ouvert est plus que probable.

Historiquement, cette affiche est synonyme de spectacle : les deux dernières confrontations ont produit 10 buts. Le "BTTS" a été validé lors de 11 de leurs 13 derniers duels depuis décembre 2020. Nous misons sur une 12ème fois ce dimanche.

Pronostic 2 Liverpool vs Tottenham : Les deux équipes marquent (BTTS) à une cote de 1,70 sur Winamax

Mo Salah face à sa victime préférée

Même s'il ne réalise pas sa saison la plus prolifique sous le maillot des Reds, Mohamed Salah reste un danger permanent. À 33 ans, l'Égyptien n'est plus qu'à une unité de la barre des 10 buts en 2025/26 et à trois longueurs des 20 contributions directes (buts + passes dé). Un joueur indispensable, même en période de doutes.

Et il n'y a pas d'adversaire qu'il apprécie plus que Tottenham. Le numéro 11 de Liverpool compile 21 contributions (buts et passes) en 24 matchs face aux Spurs au cours de sa carrière. Sept d'entre elles ont eu lieu la saison dernière. Avec 16 buts inscrits contre eux, Tottenham est l'équipe qui réussit le mieux au Pharaon.

Si les bookmakers voient Hugo Ekitike comme le buteur le plus probable, l'historique plaide en faveur de l'"Egyptian King". Il pourrait bien porter un coup fatal aux espoirs de maintien des Spurs.

Pronostic 3 Liverpool vs Tottenham : Buteur : Mohamed Salah à une cote de 2,20 sur Winamax

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