Pronostic Newcastle vs Barcelone 10/03/2026 : un début de match en faveur des Magpies

Notre expert en paris sportifs anticipe une entame de match percutante des locaux, dans une rencontre ouverte où le prodige Lamine Yamal pourrait bien trouver le chemin des filets.

Les meilleurs paris pour Newcastle vs Barcelone

Plus de 3,5 buts, à une cote de 1,92 sur Winamax

Résultat à la mi-temps : Newcastle, à une cote de 3,20 sur Winamax

Lamine Yamal buteur à tout moment, à une cote de 3,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Newcastle United 2-2 Barcelone

Pronostic des buteurs : Newcastle United – Harvey Barnes, Anthony Gordon ; Barcelone – Lamine Yamal, Raphinha

Newcastle aborde le match de Ligue des champions le plus important de sa génération après une défaite 3-1 contre Manchester City. Sur le plan national, les Magpies marquent le pas avec trois revers lors de leurs quatre dernières sorties. Pourtant, en Europe, les hommes d'Eddie Howe ont impressionné en balayant Qarabag (9-3 sur l'ensemble des deux matchs) au tour précédent.

Ce tirage offre des retrouvailles avec le Barça, qui s'était imposé 2-1 à St James’ Park lors de la phase de ligue. Malgré des accrocs face au PSG et à Chelsea, les Catalans ont su sécuriser une place dans le top 8.

La formation de Hansi Flick arrive en Angleterre avec une confiance au beau fixe. Restant sur quatre victoires consécutives, les Blaugranas sortent d'un succès précieux (1-0) sur la pelouse de l'Athletic Club samedi dernier.

Les effectifs probables pour Newcastle vs Barcelone

Composition attendue de Newcastle : Pope, Hall, Botman, Thiaw, Trippier, Willock, Tonali, Joelinton, Barnes, Gordon, Elanga.

Composition attendue de Barcelone : J. García, Cancelo, Martín, Cubarsí, E. García, Pedri, Bernal, Raphinha, Fermín, Yamal, Lewandowski.

Un match aller spectaculaire et riche en buts

Pour espérer se qualifier, Newcastle doit impérativement exploiter les largesses défensives du Barça à domicile. La tâche s'annonce bien plus complexe au Camp Nou la semaine prochaine, où les Catalans sont quasiment imprenables. Eddie Howe devrait donc opter pour un schéma résolument offensif dès le coup d'envoi.

Les statistiques sont éloquentes : 80 % des matchs de Newcastle en Ligue des champions cette saison ont généré au moins trois buts. Mieux encore, lors de leurs 12 dernières sorties toutes compétitions confondues, les deux équipes ont marqué systématiquement. Huit de ces rencontres ont même atteint la barre des quatre buts.

De son côté, le Barça de Flick ne renie jamais ses principes offensifs, conservant une ligne de défense très haute. Ce style audacieux explique pourquoi les champions d'Espagne en titre ont encaissé au moins un but lors de chaque sortie européenne cette saison. Offensivement, ils restent toutefois une machine de guerre, terminant la phase initiale avec la deuxième meilleure attaque (22 buts).

Le pari "Plus de 3,5 buts" présente une valeur réelle ici, avec une probabilité théorique de 47,6 %.

Pronostic 1 Newcastle vs Barcelone : Plus de 3,5 buts, à une cote de 1,92 sur Winamax

Des Magpies conquérants dès l'entame

Cette saison, Newcastle se montre particulièrement redoutable durant les 45 premières minutes en Ligue des champions. Les Anglais ont déjà inscrit 15 buts avant la pause, n'en concédant que deux. À noter que 80 % de leurs buts encaissés dans la compétition interviennent en seconde période.

Porté par l'atmosphère électrique de St James' Park, Howe visera un départ canon. Un scénario plausible face à un Barça bien plus performant après le repos. Que ce soit en Liga ou en C1, les Catalans ont tendance à monter en puissance tardivement : en Europe, leur différence de buts en première mi-temps est de -2, contre 16 buts marqués pour seulement 6 encaissés en seconde période.

Miser sur un avantage des Magpies à la pause est un choix audacieux mais statistiquement cohérent.

Pronostic 2 Newcastle vs Barcelone : Résultat à la mi-temps : Newcastle, à une cote de 3,20 sur Winamax

Lamine Yamal sur sa lancée

S'il y a bien un joueur capable de faire basculer cette rencontre, c'est Lamine Yamal. L'adolescent est dans une forme stratosphérique, avec huit buts inscrits lors de ses dix dernières apparitions toutes compétitions confondues.

Fin février, il s'est offert son premier triplé en carrière face à Villarreal. Bien que moins tranchant samedi dernier, il a tout de même trouvé la faille pour donner la victoire aux siens à Bilbao.

Plus clinique cette saison, l'international espagnol a progressé dans ses statistiques pures. Avec un but toutes les 171 minutes en Ligue des champions, il dépasse déjà ses standards de l'exercice précédent. Avec une probabilité de réussite estimée à 33,3 %, le pari sur Yamal buteur est l'une des meilleures opportunités de ce match.Text

Pronostic 3 Newcastle vs Barcelone : Lamine Yamal buteur à tout moment, à une cote de 3,00 sur Winamax

+