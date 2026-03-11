Pronostic Lille vs Aston Villa, début des huitièmes de Ligue Europa

Match aller ce 12 mars pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Notre expert analyse la rencontre et partage son pronostic Lille vs Aston Villa.

Les meilleurs paris pour Lille Aston Villa

Un match à domicile sur ce format se doit d’être réussi pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Une rencontre difficile tant les équipes sont proches sur le papier, mais notre spécialiste a choisi trois cotes et son prono Lille Aston Villa :

Match nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,00 sur Unibet, soit une probabilité de 50 % que les deux équipes se quittent à égalité après 45 minutes.

Lille gagne ou match nul ⭐ à la cote de 1,47 sur Unibet, soit une probabilité de 68 % que Lille gagne la rencontre ou fasse match nul.

But pour les deux équipes - oui ⭐ à la cote de 1,65 sur Unibet, soit une probabilité de 60,6 % de voir les deux équipes inscrire au moins un but.

Notre pronostic Lille vs Aston Villa voit un match serré entre les deux équipes qui pourrait se terminer par une victoire Lilloise 2 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Lille a réussi à se qualifier à la suite d’un tour supplémentaire en seizième de finale qui les a vu se qualifier en Serbie après une prolongation et une victoire deux buts à zéro contre l’Étoile Rouge de Belgrade. Ils sont sur quatre matchs sans défaite et n’ont encaissé que deux buts lors de leurs cinq derniers matchs. Un regain de forme après une période difficile pour le sixième de Ligue 1.

Les joueurs d’Unai Emery sont un peu plus en difficulté avec une série de quatre matchs sans victoire et une lourde défaite quatre buts à un contre Chelsea ce week-end. Encore quatrième du classement, ils réussissent une très belle saison et se sont qualifiés en terminant second de la phase de classement. Cela fait maintenant sept matchs qu’ils ne marquent pas plus d’une fois pendant les 90 minutes.

Les effectifs probables pour Lille Aston Villa

Composition attendue de Lille : Özer - Tiago Santos, Ngoy, Mandi, Perraud - André, Bouaddi - Perrin, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud

Composition attendue de Aston Villa : Martinez - Bogarde, Lindelof, Mings, Digne - Onana, Douglas Luiz - Sancho, Barkley, Rogers - Watkins

Un premier acte d’observation

Les deux équipes qui se rencontrent ce jeudi 12 mars ont connu une série de rencontres assez difficiles et avec une grande pauvreté offensive. Avec l’enjeu de cette Ligue Europa et les problèmes tactiques pour se créer des occasions, il est possible que l’entame de match soit assez pauvre et stérile. Malgré un but dès l’entame lors du dernier tour, les Lillois n’ont pas à courir après le score cette fois-ci.

Pour Aston Villa, ce match européen s’annonce comme une bouffée d’air frais, mais il se peut qu’il soit un peu laissé de côté pour se concentrer sur le championnat. Les coéquipiers de Ezri Konsa devront être sérieux pour espérer garder leurs chances lors du match retour. En sortant de la grosse gifle prise face à Chelsea, ils vont prendre le temps d’observer les Lillois pendant les 45 premières minutes.

Pronostic 1 Lille vs Aston Villa : Match nul à la mi-temps - cote de 2,00 sur Unibet

Lille pourrait prendre l’avantage à l’aller

En jouant à domicile et en ayant déjà connu une déconvenue lors du tour précédent, les Lillois devraient tout mettre en œuvre pour décrocher au moins un match nul lors de cet affrontement. Un match aller où ils pourraient bien prendre l’avantage en étant encadré par l’expérience d’Olivier Giroud pour les matchs à enjeu.

Les derniers résultats d’Aston Villa ne sont pas en leur faveur avec trois défaites et un match nul. De quoi manquer de confiance sur un déplacement important en Ligue Europa face à une équipe habituée aux joutes européennes. Avec un match retour à Birmingham, ils pourront toujours espérer se qualifier sur leur terrain lors du deuxième acte.

Pronostic 2 Lille vs Aston Villa : Lille gagne ou match nul - cote de 1,47 sur Unibet

Chaque équipe aura sa chance pour marquer

Malgré deux attaques en difficulté ces dernières semaines, les Lillois ont réussi à marquer régulièrement au moins une fois par match. Pour les joueurs d’Aston Villa, c’est le même constat, même avec des résultats moins bons, ils arrivent à mettre le ballon au fond des filets au moins une fois par match, avec une défense un petit peu moins solide.

Sur une rencontre européenne, les deux équipes voudront prendre l’avantage pour se qualifier en quart de finale. Cela passe par une prestation aboutie lors du match aller où les deux équipes pourront compter sur les talents individuels pour marquer au moins une fois.

Pronostic 3 Lille vs Aston Villa : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,65 sur Unibet

+