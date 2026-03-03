Pronostic Manchester City vs Nottingham Forest 04/03/2026 : duel des extrêmes à l'Etihad

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Manchester City poursuive sa série impressionnante et empoche les trois points face à une équipe de Forest qui lutte pour sa survie dans l'élite.

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Nottingham Forest

Buteur : Antoine Semenyo à une cote de 1,94 sur Winamax

Handicap : Man City gagne avec -1 but à une cote de 1,84 sur Winamax

Les deux équipes marquent : NON à une cote de 1,94 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 3-0 Nottingham Forest

Pronostic des buteurs : Manchester City – Omar Marmoush, Antoine Semenyo x2

Manchester City est plus déterminé que jamais à reconquérir son trône en Premier League après avoir cédé face à Liverpool la saison dernière. Les Citizens abordent cette journée en milieu de semaine avec cinq points de retard sur le leader actuel, Arsenal, mais les hommes de Pep Guardiola comptent un match en retard.

Concrètement, si les Sky Blues remportent ce match bonus, l'écart au sommet ne sera plus que de deux points. Comme City doit encore recevoir les Gunners en avril, la course au titre reste totalement entre les mains des deux clubs.

Cependant, l'équipe de Guardiola a connu quelques frayeurs récemment. S'ils se sont imposés 1-0 à Leeds le week-end dernier, la performance n'a pas été aussi dominante qu'à l'accoutumée. L'essentiel reste néanmoins acquis : la victoire est là et la pression sur Arsenal est maintenue.

À l'autre bout du classement, Nottingham Forest vit une situation tout aussi tendue, mais pour le maintien. Le nouvel entraîneur, Vitor Pereira, a bien débuté avec une victoire en barrages d'Europa League, mais il n'a toujours pas pris le moindre point en Premier League depuis son arrivée sur le banc des "Tricky Trees".

Forest ne compte que deux points d'avance sur la zone rouge et peut s'estimer heureux que sa défaite du week-end dernier n'ait pas eu de conséquences plus graves. La défaite de West Ham leur a offert un répit. Pour l'instant, les visiteurs doivent calquer leurs résultats sur ceux des Hammers pour éviter de sombrer dans la zone de relégation.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Nottingham Forest

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, Cherki, Silva, O’Reilly, Marmoush, Semenyo.

Composition attendue de Nottingham Forest : Sels, Aina, Milenković, Murillo, Williams, Sangaré, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus.

Semenyo confirme son nouveau statut

Antoine Semenyo s'est révélé être une recrue de premier choix pour Manchester City. L'ancien attaquant de Bournemouth s'est adapté à une vitesse fulgurante au système d'un prétendant au titre. L'international ghanéen a considérablement amélioré son placement dans la surface et multiplie les occasions de but.

Semenyo est déjà le cinquième meilleur buteur de City en championnat cette saison, malgré son arrivée tardive en janvier. Auteur du but libérateur contre Leeds le week-end dernier, il répond présent dès que l'équipe a besoin d'un sauveur.

Il reste sur une dynamique de quatre buts lors de ses six dernières sorties en championnat. Avec les doutes entourant la forme physique d'Erling Haaland, Guardiola devrait à nouveau lui confier les clés de l'attaque. Aligné aux côtés d'Omar Marmoush samedi dernier, il est le candidat idéal pour faire trembler les filets mercredi.

Pronostic 1 Manchester City vs Nottingham Forest : Buteur : Antoine Semenyo à une cote de 1,94 sur Winamax

La dynamique est côté mancunien

La victoire contre Leeds a marqué le quatrième succès consécutif de City en Premier League, s'inscrivant dans une série plus large de six matchs sans défaite. Au total, les Citizens n'ont plus perdu depuis neuf rencontres toutes compétitions confondues, avec huit victoires au compteur.

À l'inverse, Forest n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs de championnat et se déplace à l'Etihad avec deux défaites consécutives dans les valises. La confiance est au plus bas pour les hommes de Pereira, actuellement sur une spirale de trois revers de rang.

C'est une aubaine pour City, qui domine historiquement les confrontations directes. Les Sky Blues ont remporté cinq de leurs six derniers duels face à Forest. De plus, les hôtes n'ont jamais perdu contre Forest à l'Etihad Stadium à l'ère de la Premier League, restant sur trois victoires consécutives à domicile face à cet adversaire.

Notons également que le 3-0 est le score le plus fréquent à domicile pour City cette saison (36% des résultats à l'Etihad).

Pronostic 2 Manchester City vs Nottingham Forest : Handicap : Man City gagne avec -1 but à une cote de 1,84 sur Winamax

Une forteresse imprenable à l'Etihad

Manchester City a déjà inscrit 57 buts en championnat cette saison, soit un de moins seulement qu'Arsenal. Cependant, aucune équipe ne fait mieux que City à domicile avec 34 buts inscrits en 14 réceptions. Défensivement, le bilan est tout aussi impressionnant avec seulement neuf buts concédés sur leurs terres.

La troupe de Guardiola a marqué au moins deux buts lors de chacune de ses trois dernières réceptions. Avec une moyenne de 2,43 buts par match à domicile, on peut s'attendre à une domination sans partage mercredi soir.

De son côté, Nottingham Forest n'a trouvé le chemin des filets que dans 54% de ses matchs cette saison. À l'extérieur, 43% de leurs rencontres se terminent sans que l'une des deux équipes ne marque. Au vu de l'historique (une seule équipe a marqué dans 5 des 6 derniers duels), un clean sheet de City semble très probable.

Pronostic 3 Manchester City vs Nottingham Forest : Les deux équipes marquent : NON à une cote de 1,94 sur Winamax



+