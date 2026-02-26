Pronostic Dortmund vs Bayern Munich 28/02/2026 : le tournant pour le titre ?

Notre expert en paris sportifs table sur un partage des points au Signal Iduna Park, quelques jours seulement après le duel crucial du BVB en Ligue des champions face à l'Atalanta.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Borussia Dortmund 2-2 Bayern Munich

Pronostic des buteurs : Borussia Dortmund – Serhou Guirassy, Karim Adeyemi ; Bayern Munich – Harry Kane, Luis Diaz

Lors de leur dernière sortie, le Borussia Dortmund a dû s'en remettre à un but de Fábio Silva dans les arrêts de jeu pour arracher le nul (2-2) à la Red Bull Arena contre Leipzig. Ce résultat a mis fin à une série de six victoires consécutives en Bundesliga, mais les Marsupiaux restent sur une impressionnante série de 16 matchs sans défaite en championnat.

C'est d'ailleurs cette solidité qui leur permet de rester au contact du Bayern, bien qu'ils comptent huit points de retard. Il est à noter que le Bayern est la dernière équipe à avoir battu le BVB en championnat (lors de la 7ème journée). Depuis, Dortmund a élevé son niveau de jeu malgré quelques accrocs en coupes.

Le Bayern arrive après un succès 3-2 contre l'Eintracht Francfort, un match où les hommes de Vincent Kompany ont tremblé en encaissant deux buts dans le dernier quart d'heure. Malgré leur domination, les Bavarois montrent des signes de fébrilité défensive ces derniers temps, même s'ils se réjouiront du retour de Manuel Neuer.

Dortmund est la seule équipe encore invaincue à domicile cette saison. Le Bayern, de son côté, a perdu son invincibilité à l'Allianz Arena fin janvier contre Augsbourg (1-2), ce qui constitue leur seule défaite de la saison en Bundesliga. Les deux clubs n'ayant perdu qu'une seule fois cette saison, un équilibre semble se dessiner. Un nul pourrait finalement satisfaire tout le monde.

Les effectifs probables pour Dortmund vs Bayern Munich

Composition attendue de Dortmund : Kobel, Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Guirassy.

Composition attendue de Bayern Munich : Neuer, Stanisic, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala, Michael Olise, Harry Kane.

Des Bavarois dominateurs d'entrée

Le Bayern Munich impressionne cette saison avec déjà 85 buts marqués en Bundesliga. Leaders avec neuf points d'avance au nouvel an, ils ont maintenu un écart de huit points deux mois plus tard.

L'équipe de Kompany a l'habitude de démarrer fort : ils ont mené à la pause lors de 14 de leurs 23 matchs. À l'inverse, Dortmund n'a remporté que 13 premières périodes. Plus frappant encore, les visiteurs n'ont été menés à la mi-temps qu'une seule fois cette saison (match qu'ils ont fini par gagner).

Pour Dortmund, être mené à la pause est souvent synonyme de défaite (2 fois sur 2 cette saison). Même avec le soutien du "Mur Jaune", contenir l'armada offensive du Bayern dès le coup d'envoi sera un défi immense. Die Roten ont les arguments pour valider ce premier pronostic.

Guirassy, l'arme fatale du BVB

Si l'attaque munichoise attire les regards (Kane, Diaz et Olise cumulent 51 buts), Serhou Guirassy n'a rien à leur envier. L'international guinéen réalise une saison exceptionnelle avec 16 buts et 6 passes décisives en 34 apparitions.

S'il n'a pas trouvé le chemin des filets contre Leipzig, son impact reste constant. Avec 5 buts inscrits lors de ses 5 derniers matchs, dont des doublés contre Mayence et Heidenheim, il est en pleine confiance. Face à une défense bavaroise qui peine à garder sa cage inviolée, Guirassy aura des opportunités, même face à un Manuel Neuer de retour.

Un second acte explosif

Dortmund a prouvé sa capacité de réaction. Menés de deux buts à la pause contre Leipzig, ils ont su revenir grâce à un but contre son camp et une réalisation tardive de Silva. Le BVB est particulièrement efficace après la pause, avec 15 buts inscrits en seconde période lors de leurs 9 derniers matchs.

Ils pourront profiter des largesses d'un Bayern qui n'a pas réalisé le moindre "clean sheet" en 8 matchs depuis le début de l'année. Cependant, le Bayern reste redoutable devant le but en fin de match (leur seule panne offensive en seconde période a coïncidé avec leur défaite contre Augsbourg). Au match aller, deux des trois buts (victoire 2-1 du Bayern) avaient été inscrits après le repos.

Dans un Klassiker qui déçoit rarement, parier sur des buts des deux côtés en seconde période offre une valeur très intéressante.

