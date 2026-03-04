Pronostic PSG vs Monaco 06/03/2026 : Balogun prêt à frapper dans un match ouvert

Notre expert en paris sportifs s'attend à une rencontre spectaculaire et riche en buts, avec un Folarin Balogun particulièrement inspiré pour les visiteurs.

Les meilleurs paris pour PSG vs Monaco

Monaco +2 (Handicap) à une cote de 1.95 sur Winamax

Folarin Balogun buteur à une cote de 3.50 sur Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 1.64 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : La forme des deux équipes

Pronostic des buteurs : PSG – Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué ; Monaco – Folarin Balogun, Maghnes Akliouche

Les deux clubs se sont déjà croisés par deux fois en février, le PSG l'emportant de justesse face à Monaco (5-4 au cumulé) en Ligue des champions. Bien que les hommes de Sébastien Pocognoli aient mené dans les deux confrontations, ils ont été contraints de terminer chaque match à dix.

Depuis ce duel européen, le PSG a creusé l'écart en tête de la Ligue 1, comptant désormais quatre points d'avance. Lors de leur dernière sortie, les Parisiens ont assuré l'essentiel avec une victoire 1-0 contre Le Havre, grâce à une réalisation de Bradley Barcola.

De son côté, Monaco affiche une forme étincelante en championnat. Avec trois victoires consécutives, l'ASM consolide ses ambitions européennes. Après un succès probant 3-2 sur la pelouse de Lens (2e) il y a quinze jours, les Monégasques ont enchaîné en dominant Angers 2-0 au Stade Louis II.

Les effectifs probables pour PSG vs Monaco

Composition attendue de PSG : Safonov, Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Vitinha, Neves, Zaïre-Emery, Kvaratskhelia, Barcola, Doué.

Composition attendue de Monaco : Köhn, Kehrer, Zakaria, Faes, Vanderson, Camara, Coulibaly, Henrique, Golovin, Akliouche, Balogun.

Les visiteurs prêts à bousculer Paris à nouveau

Monaco a prouvé sa capacité à faire jeu égal avec le PSG lors de leur double confrontation européenne. Sans ces deux cartons rouges, le sort de ce play-off aurait pu être tout autre. Lors du match retour dans la capitale, les Monégasques s'étaient d'ailleurs créé quatre occasions franches, soit autant que leurs adversaires.

Suite à cette qualification, le PSG s'apprête à affronter Chelsea en huitièmes de finale dans les deux prochaines semaines. Avec une échéance aussi cruciale, Luis Enrique ne devrait prendre aucun risque avec ses joueurs touchés physiquement. Il n'est donc pas exclu de voir des cadres comme João Neves ou Ousmane Dembélé être ménagés ce vendredi.

Les Monégasques traversent actuellement l'une de leurs meilleures périodes de la saison, avec 14 points pris sur 18 possibles en championnat. Le handicap +2 en faveur de Monaco semble très intéressant face à une équipe parisienne qui ne tourne pas toujours à plein régime cette saison.

Pronostic 1 PSG vs Monaco : Monaco +2 (Handicap) à une cote de 1.95 sur Winamax

Un Balogun en feu pour récidiver

Il n'a fallu que 18 minutes à Folarin Balogun pour inscrire un doublé lors du match aller des play-offs de Ligue des champions contre Paris. L'attaquant s'était également montré dangereux au retour avec deux tentatives cadrées au Parc.

L'international américain reste sur une série de quatre buts lors de ses quatre dernières apparitions toutes compétitions confondues. Il a notamment sonné la révolte à Lens en marquant à la 62e minute, avant d'ouvrir le score contre Angers.

Balogun semble sublimé par les grandes affiches, lui qui a déjà trouvé le chemin des filets à cinq reprises en dix matchs de Ligue des champions cette saison. De plus, sa moyenne de 2,4 tirs par match de championnat est la plus élevée de l'effectif monégasque.

Le joueur de 24 ans apparaît comme la menace principale pour la défense parisienne. Sa probabilité implicite de marquer est estimée à 27,8 %.

Pronostic 2 PSG vs Monaco : Folarin Balogun buteur à une cote de 3.50 sur Winamax

Monaco à l'assaut du Parc des Princes

Si de nombreuses équipes de Ligue 1 optent pour un bloc très bas au Parc des Princes, permettant au PSG d'afficher un bilan défensif solide à domicile, les champions d'Europe en titre ont montré des signes de fébrilité dès que l'adversaire décide d'attaquer.

Plus tôt dans la saison, Strasbourg avait réussi à générer 2,14 xG lors d'un match nul spectaculaire (3-3). Par ailleurs, le PSG n'a réalisé que deux "clean sheets" en dix confrontations face à des équipes portées vers l'avant en Ligue des champions.

Fort de ses récentes performances face aux Parisiens, Monaco n'a aucune raison de fermer le jeu. Sachant que six de leurs huit derniers matchs ont produit au moins quatre buts, le pari "Plus de 3,5 buts" offre une valeur réelle.

Pronostic 3 PSG vs Monaco : Plus de 3,5 buts à une cote de 1.64 sur Winamax

