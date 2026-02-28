Pronostic Real Madrid vs Getafe 02/03/2026 : un derby madrilène sous le signe de la prudence

Notre expert en paris sportifs s'attend à un duel serré entre voisins madrilènes. Si Los Blancos partent favoris, ils devront s'en remettre à un Vinicius Junior en feu pour débloquer le verrou des Azulones.

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Getafe

Victoire du Real Madrid & Les deux équipes marquent : Non à une cote de 1,72 sur Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 1,82 sur Winamax

Vinicius Junior buteur à une cote de 2,05 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 2-0 Getafe

Pronostic des buteurs : Real Madrid – Vinicius Júnior, Gonzalo García

Le Real Madrid n'a pas forcément brillé en milieu de semaine, mais l'essentiel est là : une victoire 2-1 contre Benfica qui valide leur ticket pour la suite de la Ligue des champions. En championnat, après une impressionnante série de huit victoires consécutives, les hommes d'Álvaro Arbeloa ont subi un coup d'arrêt lors de leur dernier déplacement, s'inclinant 2-1 sur la pelouse d'Osasuna.

Pour Getafe, la priorité reste le maintien. Les victoires cruciales obtenues en février contre Alavés et Villarreal ont permis au club de remonter en milieu de tableau. Cependant, la récente défaite à domicile contre Séville (1-0), un concurrent direct du bas de classement, est venue doucher l'enthousiasme des supporters.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Getafe

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Alaba, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Gonzalo.

Composition attendue de Getafe : Soria, Iglesias, Romero, Abqar, Duarte, Femenia, Arambarri, Martín, Milla, Vázquez, Satriano.

Getafe face au mur du Bernabéu

Avec Pepe Bordalás, il n'y a jamais de surprise : Getafe prône un style conservateur, rugueux et ultra-défensif. C’est leur marque de fabrique depuis près d'une décennie et cette saison ne déroge pas à la règle.

Après 25 journées, Getafe affiche la deuxième pire attaque de La Liga. Avec seulement 20 buts inscrits pour un xG (Expected Goals) de 18,7, c'est l'équipe qui se crée le moins de situations dangereuses dans l'élite espagnole. À l'extérieur, les Azulones ont déjà perdu leurs trois confrontations face aux membres du Top 5 sans parvenir à marquer le moindre but. De plus, ils restent sur quatre revers consécutifs sans marquer contre la Maison Blanche.

Ces tendances pointent vers une soirée tranquille pour la charnière Rüdiger-Alaba. La victoire du Real "clean sheet" (sans encaisser de but) semble être le choix le plus rationnel.

Pronostic 1 Real Madrid vs Getafe : Victoire du Real Madrid & Les deux équipes marquent : Non à une cote de 1,72 sur Winamax

Une bataille tactique fermée

Getafe peut au moins se réjouir d'une nouvelle : l'absence de Kylian Mbappé. Forfait de dernière minute contre Benfica, le Français ne devrait pas fouler la pelouse lundi. Quand on sait que "Kyks" a inscrit 43 % des buts de son équipe en La Liga cette saison, le Real perd son principal atout offensif.

Historiquement, ce derby est rarement un festival de buts. Dix des onze dernières confrontations entre les deux clubs se sont terminées avec moins de 2,5 buts. Au match aller, le Real ne l'avait emporté que 1-0 grâce à un but tardif (80e), survenu après l'expulsion d'un joueur de Getafe.

Depuis qu'Arbeloa a repris les rênes, les Madrilènes n'ont dépassé la barre des deux buts qu'à deux reprises. Face à un bloc bas aussi compact que celui de Bordalás, le "Under 2.5" offre une très belle valeur.

Pronostic 2 Real Madrid vs Getafe : Moins de 2,5 buts à une cote de 1,82 sur Winamax

Vinicius Junior en patron de l'attaque

En l'absence de Mbappé, les projecteurs seront braqués sur Vinicius Junior. Après un début de saison poussif et des relations que l'on disait tendues avec Xabi Alonso (avant son départ), l'ailier brésilien a retrouvé tout son tranchant.

"Vini" arrive lancé : il a trouvé le chemin des filets à six reprises lors de ses cinq dernières sorties. Mieux encore, il a marqué lors de chacun de ses quatre derniers matchs au Santiago Bernabéu. Très entreprenant en milieu de semaine avec trois tentatives sérieuses, il devrait également se charger des penaltys en l'absence de Mbappé. Un détail non négligeable quand on sait que le Real a déjà obtenu 17 penaltys cette saison.

Pronostic 3 Real Madrid vs Getafe : Vinicius Junior buteur à une cote de 2,05 sur Winamax

+