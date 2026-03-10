Pronostic PSG vs Chelsea 11/03/2026 : un festival offensif attendu au Parc

Si Parisiens et Blues pourraient bien se quitter dos à dos lors de cette première manche, tout porte à croire que le spectacle sera au rendez-vous avec une avalanche de buts sur la pelouse française.

Les meilleurs paris pour PSG vs Chelsea

Match nul entre le PSG et Chelsea à une cote de 3.80 sur Winamax

Plus de 2,5 buts dans le match à une cote de 1.47 sur Winamax

João Pedro buteur (à tout moment) à une cote de 3.00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 2-2 Chelsea

Pronostic des buteurs : PSG – Bradley Barcola, Désiré Doué ; Chelsea – João Pedro, Cole Palmer

Le Paris Saint-Germain domine peut-être la Ligue 1, mais les hommes de Luis Enrique peinent à retrouver leur niveau de jeu étincelant de la saison passée. Battus par Monaco vendredi dernier, les Parisiens n'ont remporté que trois de leurs six dernières rencontres. Le champion de France en titre devra hausser son curseur s'il espère conserver sa couronne européenne.

De son côté, Chelsea souffle le chaud et le froid ces dernières semaines. Après avoir dû passer par les prolongations pour éliminer Wrexham le week-end dernier, les Blues ont concédé des nuls frustrants contre Burnley et Leeds. Cependant, leur démonstration face à Aston Villa (4-1) a rappelé à quel point l'équipe de Liam Rosenior peut être redoutable lorsqu'elle tourne à plein régime.

Les effectifs probables pour PSG vs Chelsea

Composition attendue de PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Composition attendue de Chelsea : Sánchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Santos, Palmer, Fernández, Neto, Pedro.

Dos à dos dans la capitale

Ce mercredi marquera la 10ème confrontation entre ces deux piliers du football européen, et les statistiques affichent un équilibre parfait : trois victoires chacun et trois matchs nuls. Toutefois, le dernier souvenir est douloureux pour les Français, balayés 3-0 par Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. L'heure de la revanche a sonné.

Côté effectif, le PSG espère enregistrer le retour de João Neves, même si Fabián Ruiz et Quentin Ndjantou restent sur le flanc. Ousmane Dembélé, absent récemment à cause d'une blessure au mollet, postule également pour une place de titulaire. Malgré ces pépins, le réservoir offensif parisien reste impressionnant

Chez les visiteurs, Estevão, Jamie Gittens et Levi Colwill manquent à l'appel, mais le retour de Wesley Fofana pourrait stabiliser l'arrière-garde. Nous nous attendons à un duel intense où chaque équipe aura ses temps forts.

Pronostic 1 PSG vs Chelsea : Match nul entre le PSG et Chelsea à une cote de 3.80 sur Winamax

Un combat de poids lourds riche en buts

Avec des créateurs et finisseurs de la trempe de Cole Palmer, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Pedro ou encore Khvicha Kvaratskhelia, le tableau d'affichage risque de s'emballer.

La fragilité défensive récente des deux formations plaide également en faveur d'un match ouvert. Les Rouge et Bleu n'ont réalisé que deux "clean sheets" sur leurs six dernières sorties, tandis que les Londoniens n'en comptent qu'un seul sur les onze derniers matchs.

Luis Enrique et Liam Rosenior ont trop de cartes offensives pour que ce match se termine sur un score fermé. Historiquement, six de leurs neuf confrontations depuis 2004 ont dépassé la barre des 2,5 buts. Cette saison en C1, 80 % des matchs du PSG et 75 % de ceux de Chelsea ont suivi cette tendance.

Pronostic 2 PSG vs Chelsea : Plus de 2,5 buts dans le match à une cote de 1.47 sur Winamax

João Pedro, l’atout numéro 1 des Blues

Malgré l'irrégularité de son équipe, João Pedro réalise une première saison tonitruante. Le Brésilien totalise déjà 22 contributions directes (buts et passes décisives) en Premier League, en plus de ses trois réalisations en Ligue des champions.

Sa forme actuelle est impressionnante : il a trouvé le chemin des filets lors de ses huit dernières apparitions en championnat et a encore marqué en FA Cup samedi dernier. À seulement deux unités de la barre symbolique des 20 buts toutes compétitions confondues, l'attaquant de Chelsea sera le danger numéro 1 pour la défense parisienne. Sa cote de buteur est l'une des plus attractives du combiné.

Pronostic 3 PSG vs Chelsea : João Pedro buteur (à tout moment) à une cote de 3.00 sur Winamax

