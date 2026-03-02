Pronostic Barcelone vs Atlético de Madrid 03/03/2026 : Un festival offensif attendu au Camp Nou

Notre expert en paris sportifs prévoit une avalanche de buts pour les Blaugranas, même si l'Atlético de Madrid conserve une option sérieuse sur la qualification pour la finale.

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Atlético de Madrid

Plus de 3,5 buts à une cote de 1,56 sur Winamax

Victoire de Barcelone & les deux équipes marquent à une cote de 2,30 sur Winamax

Barcelone marque plus de 2,5 buts à une cote de 1,95 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 3-1 Atlético de Madrid

Pronostic des buteurs : Barcelone – Yamal, Ferran, Raphinha ; Atlético de Madrid – Sorloth

L'Atlético de Madrid a pris une option considérable sur la qualification en inscrivant quatre buts dès la première mi-temps lors du match aller. Malgré une pression constante en seconde période, le Barça n'a jamais réussi à percer le verrou madrilène, s'inclinant lourdement 4-0.

Les hommes de Hansi Flick ont enchaîné avec une défaite en championnat face à Gérone seulement quatre jours plus tard, semant le doute sur leur solidité. Cependant, ils ont su relever la tête en signant deux victoires consécutives depuis.

Le calendrier a été plus chargé pour l'Atlético de Madrid, qui a dû disputer les barrages de la Ligue des champions, sortant vainqueur d'une double confrontation spectaculaire face au Club Bruges (7-4 au total). Diego Simeone a profité des derniers matchs de Liga pour faire tourner son effectif, ce qui n'a pas empêché les Colchoneros de s'imposer 1-0 face au Real Oviedo samedi dernier.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Atlético de Madrid

Composition attendue de Barcelone : J. García, Cancelo, Martín, Cubarsí, Koundé, Pedri, Fermín, Raphinha, Olmo, Yamal, Ferrán.

Composition attendue d’Atlético de Madrid : Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Lookman, Koke, Cardoso, Simeone, Sorloth, Álvarez.

Un festival de buts alors que le Barça rêve d'une "Remontada"

Peu d'équipes en Europe oseraient espérer remonter un déficit de quatre buts, mais le FC Barcelone est l'une des rares exceptions. Hansi Flick a célébré son 100ème match sur le banc catalan ce week-end par une victoire 4-1 contre Villarreal. Sous ses ordres, le Barça affiche une moyenne impressionnante de 2,86 buts par match toutes compétitions confondues.

Il est hors de question pour eux de baisser les bras. Flick l'a martelé en conférence de presse et pourrait même prendre le risque d'aligner Pedri d'entrée. L'international espagnol, de retour de blessure, a impressionné samedi en sortant du banc avec une passe décisive lumineuse.

De plus, cet Atlético n'est plus la forteresse défensive d'il y a dix ans. Ils ont encaissé neuf buts lors de leurs cinq sorties depuis le match aller. Leur incapacité à garder leur cage inviolée lors de leurs 10 derniers matchs de Ligue des champions cette saison souligne d'ailleurs leurs lacunes actuelles.

La saison dernière, ces deux équipes nous avaient offert un match nul épique (4-4) au Camp Nou en demi-finale de cette même compétition. Ce retour s'annonce tout aussi ouvert, et miser sur plus de 3,5 buts semble être une base solide.

Pronostic 1 Barcelone vs Atlético de Madrid : Plus de 3,5 buts à une cote de 1,56 sur Winamax

Les visiteurs capables de frapper en contre

Si Simeone doute parfois de sa défense, il a une confiance aveugle en son attaque pour inscrire ce but qui scellerait définitivement la qualification. Barcelone prend toujours des risques, même lorsqu'il n'a pas quatre buts à rattraper. Ils ont d'ailleurs été particulièrement vulnérables face à la vitesse des contres madrilènes à l'aller.

La recrue hivernale Ademola Lookman a fait forte impression lors de ce premier acte et compte déjà quatre buts en huit apparitions sous le maillot des Colchoneros. Sur cette période, l'Atleti a marqué trois buts ou plus à cinq reprises.

L'attaquant Alexander Sorloth est également en feu. Le Norvégien a trouvé le chemin des filets cinq fois lors de ses trois derniers matchs. Il possède par ailleurs d'excellentes statistiques contre le Barça, avec six buts et trois passes décisives en 11 confrontations.

La probabilité que l'Atlético marque au cours du match est donc très élevée. Cependant, Barcelone reste sur une série de 13 victoires consécutives à domicile et devrait s'imposer sur les 90 minutes. Ils ont remporté tous leurs matchs domestiques devant leur public cette saison.

Pronostic 2 Barcelone vs Atlético de Madrid : Victoire de Barcelone & les deux équipes marquent à une cote de 2,30 sur Winamax

L'attaque de Flick prête à faire feu

L'entrée en jeu décisive de Pedri contre Villarreal confirme que Barcelone a les armes pour enflammer cette rencontre. Lamine Yamal a également été exceptionnel lors de ce match, signant son premier triplé en carrière, dont un raid solitaire mémorable.

Si le duo parvient à combiner, la défense de l'Atlético risque de passer une soirée très longue. Le Barça peut s'appuyer sur sa confiance à domicile : ils ont marqué quatre buts lors de deux de leurs quatre dernières réceptions au Camp Nou. Depuis leur retour dans leur stade en novembre, ils tournent à 3,1 buts par match.

En décembre, l'Atlético avait été surclassé ici même en Liga (3-1). La différence de niveau était flagrante : Barcelone avait généré 3,6 xG et six occasions franches, avec 19 tirs contre seulement sept pour l'Atleti.

Les locaux devront imposer un rythme effréné et chercher le but dès le coup d'envoi. Parier sur plus de 2,5 buts pour Barcelone est un choix très attractif, avec une probabilité implicite de 51,3 %.

Pronostic 3 Barcelone vs Atlético de Madrid : Barcelone marque plus de 2,5 buts à une cote de 1,95 sur Winamax

+