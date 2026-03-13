Pronostic Real Madrid vs Elche 14/03/2026 : les Merengues sans trembler face à un relégable

Notre expert en paris sportifs mise sur un but d'Elche lors de ce déplacement. Toutefois, la supériorité technique du Real Madrid devrait faire la différence, notamment en seconde période.

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Elche

Les deux équipes marquent à une cote de 1,88 sur Winamax

Victoire du Real Madrid & Plus de 2,5 buts à une cote de 1,62 sur Winamax

Seconde mi-temps : Le Real Madrid marque plus de 1,5 but à une cote de 2,15 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 3-1 Elche

Pronostic des buteurs : Real Madrid – Gonzalo Garcia, Vinicius Junior, Fede Valverde ; Elche – Andre Silva

Après une série de prestations peu convaincantes, on n'attendait pas forcément le Real Madrid à un tel niveau face à Manchester City mercredi dernier. Les Madrilènes restaient sur deux défaites lors de leurs quatre sorties précédentes. Pourtant, la Maison Blanche a haussé son niveau de jeu de fort belle manière, portée par un triplé de Fede Valverde pour un succès retentissant 3-0.

Ce résultat redonne un nouveau souffle à leur saison, et la course au titre en Liga reste d'actualité. Grâce à leur victoire 2-1 contre le Celta Vigo la semaine passée, les hommes d'Arbeloa pointent à quatre longueurs du leader, le FC Barcelone.

De son côté, Elche débarque dans la capitale espagnole avec l'espoir de stopper une spirale négative en ce début d'année 2026. Leur dernier succès remonte à un cinglant 4-0 contre le Rayo Vallecano en décembre. La récente défaite 2-1 sur la pelouse de Villarreal a marqué un nouveau coup d'arrêt pour l'équipe d'Eder Sarabia.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Elche

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, F. García, Huijsen, Asencio, Carvajal, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Guler, Vinicius, Gonzalo.

Composition attendue d’Elche : Dituro, Petrot, Affengruber, Chust, Valera, Aguado, Neto, Febas, Josan, Silva, Mir.

Un Elche en difficulté mais capable de marquer

Sous la houlette de Sarabia, Elche reste fidèle à ses principes de jeu basés sur la possession. Avec une moyenne de 59,2 % de possession cette saison en Liga, seuls le Real et le Barça font mieux.

Cette philosophie leur permet de continuer à se créer des occasions. Les Franjiverdes n'ont d'ailleurs échoué à marquer qu'une seule fois lors de leurs 16 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Mieux encore, le pari "Les deux équipes marquent" est passé dans 10 de leurs 11 derniers matchs.

Ces statistiques sont encourageantes avant de fouler la pelouse du Bernabéu. Elche pourra aussi s'appuyer sur le souvenir du match aller (2-2), où ils avaient tenté 15 tirs pour un xG de 1,44. Le Real Madrid faisant face à des incertitudes en défense, Álvaro Arbeloa pourrait aussi ménager Antonio Rüdiger en vue du match retour contre City. Miser sur un but de chaque côté semble donc être un choix judicieux.

Pronostic 1 Real Madrid vs Elche : Les deux équipes marquent à une cote de 1,88 sur Winamax

La Maison Blanche pour enchaîner à domicile

Le succès européen en milieu de semaine a forcément boosté le moral du vestiaire. Sifflés par une partie du public lors de leurs récentes sorties, les joueurs devraient cette fois bénéficier d'une ambiance bien plus chaleureuse au Bernabéu.

C’est une mauvaise nouvelle pour Elche, bon dernier au classement de la forme sur les huit derniers matchs (seulement 3 points pris et 17 buts encaissés). Le Real Madrid a déjà prouvé qu'il pouvait cartonner même en l'absence de Kylian Mbappé, comme lors du 5-1 infligé au Betis en janvier, marqué par un triplé de Gonzalo García.

Outre l'état de grâce de Valverde, Vinicius Junior retrouve également ses standards. Le Brésilien a trouvé le chemin des filets à 6 reprises lors de ses 8 derniers matchs. Il semble tout à fait capable de guider les siens vers une victoire prolifique dans une rencontre qui s'annonce ouverte.

Pronostic 2 Real Madrid vs Elche : Victoire du Real Madrid & Plus de 2,5 buts à une cote de 1,62 sur Winamax

Le Real devrait accélérer après la pause

Arbeloa espère pouvoir compter sur le retour de Mbappé pour le choc retour contre Manchester City. L'attaquant français pourrait donc entrer en jeu en seconde période pour reprendre du rythme. Même sans lui dès le coup d'envoi, le Real a les armes pour user une défense visiteuse fragile.

Lors du premier affrontement en novembre, les Merengues avaient scoré deux fois dans le dernier quart d'heure. Ce n'est pas un hasard : Elche a tendance à craquer en fin de match, encaissant 37 % de ses buts en Liga après la 75ème minute.

Si leur jeu de passes courtes avait surpris beaucoup de monde en début de saison, les adversaires ont désormais trouvé la parade. Des brèches apparaissent souvent en fin de rencontre, et le Real Madrid possède les individualités nécessaires pour les exploiter.

Pronostic 3 Real Madrid vs Elche : Seconde mi-temps : Le Real Madrid marque plus de 1,5 but à une cote de 2,15 sur Winamax

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