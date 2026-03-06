Pronostic Celta Vigo vs Real Madrid 06/03/2026 : les Merengues encore en difficulté ?

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Real Madrid abandonne de nouveaux points en Galice, avec un Borja Iglesias particulièrement inspiré face à la défense madrilène.

Les meilleurs paris pour Celta Vigo vs Real Madrid

Celta Vigo ou Match nul (double chance) à une cote de 1,22 sur Winamax

Borja Iglesias buteur à tout moment à une cote de 3,40 sur Winamax

Plus de 1,5 but en seconde mi-temps à une cote de 1,85 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Celta Vigo 2-1 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Celta Vigo – Borja Iglesias, Williot Swedberg ; Real Madrid – Vinicius Junior

Le Real Madrid avait brièvement repris les commandes de la Liga après son large succès contre la Real Sociedad (4-1) en février. Cependant, la quête du titre a pris un sérieux coup de froid depuis : les Madrilènes restent sur deux revers consécutifs. Battus 2-1 par Osasuna, ils ont ensuite sombré à domicile lundi soir (0-1) face à Getafe, une défaite aussi surprenante qu'inquiétante.

Ce déplacement n'a rien d'un cadeau pour les hommes d'Álvaro Arbeloa qui tentent de stopper l'hémorragie. Le Celta Vigo, à l'inverse, marche sur l'eau avec quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Leur récent succès à Girona (2-1) dimanche dernier a d'ailleurs relancé leurs ambitions européennes pour la saison prochaine.

Les effectifs probables pour Celta Vigo vs Real Madrid

Composition attendue de Celta Vigo : Radu, Alonso, Starfelt, J. Rodríguez, Mingueza, Moriba, Roman, Carreira, Swedberg, López, Iglesias.

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, F. García, Asencio, Rudiger, Carvajal, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Guler, Vinicius, G. García.

Crise de résultats en vue pour le Real au Balaídos ?

Désormais distancé de quatre points par le FC Barcelone et avec un choc de Ligue des champions face à Manchester City qui profile à l'horizon, le Real Madrid joue gros. La saison de la Maison Blanche pourrait basculer du mauvais côté en l'espace de deux semaines seulement.

Depuis qu'Arbeloa a succédé à Xabi Alonso en janvier, les signes de progression se font rares. La défaite contre Getafe — pourtant l'une des pires attaques du championnat — a mis en lumière les carences offensives actuelles. Plus inquiétant encore, les statistiques avancées (xG) confirment cette méforme : contre Osasuna, le Real a été dominé (1.70 xG contre 2.29), et leur total de 1.11 xG contre Benfica en barrage de C1 était inférieur à celui des Portugais (1.64).

Le Celta Vigo peut également sourire face à l'hécatombe qui frappe l'infirmerie madrilène. En plus de trois joueurs suspendus, Arbeloa doit se passer de Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militao et Kylian Mbappé, tous blessés. Dans ce contexte, la double chance "Celta ou nul" paraît très solide avec une probabilité théorique de 58,1 %.

Pronostic 1 Celta Vigo vs Real Madrid : Celta Vigo ou Match nul (double chance) à une cote de 1,22 sur Winamax

Iglesias, le danger numéro 1 pour les hôtes

Après un démarrage timide marqué par une pluie de matchs nuls (sept 1-1 lors des neuf premières journées), le Celta a enfin trouvé son rythme de croisière. La politique de rotation de Claudio Giraldez porte ses fruits, mais un homme semble intouchable : Borja Iglesias.

L'international espagnol tourne à une moyenne de 1,6 tir par match. Ses 10 buts en championnat ont été inscrits à une cadence impressionnante d'un but toutes les 135 minutes. Frais physiquement et sans match européen à court terme, l'attaquant de 33 ans sera le fer de lance de l'attaque galicienne.

La défense madrilène, elle, est en plein bricolage. Dean Huijsen est suspendu, et Antonio Rüdiger n'a pas pu s'entraîner normalement cette semaine, même s'il devrait tenir sa place. Le jeune Raul Asencio pourrait l'épauler, à condition d'être rétabli d'une inquiétante blessure au cou. Iglesias, buteur lors de trois de ses cinq dernières sorties, a toutes les cartes en main pour profiter de ces largesses défensives.

Pronostic 2 Celta Vigo vs Real Madrid : Borja Iglesias buteur à tout moment à une cote de 3,40 sur Winamax

Une seconde période riche en rebondissements

Le Celta Vigo abordera ce match avec un ascendant psychologique certain, fort de sa victoire 2-0 au Santiago Bernabéu en décembre dernier. Le plan de Giraldez avait alors fonctionné à la perfection, avec deux buts inscrits en seconde période par Williot Swedberg.

Ce scénario est une constante cette saison pour le Celta : 72 % de leurs buts en Liga sont inscrits après la pause (74 % à domicile).

Le manque de profondeur de banc du Real Madrid pourrait peser lourd dans les 30 dernières minutes. Toutefois, les Merengues restent capables d'un éclair de génie, notamment via un Vinicius Junior en grande forme (6 buts lors de ses 6 derniers matchs). Entre une équipe locale résolument offensive et un Real dos au mur, la seconde mi-temps devrait être particulièrement ouverte.

Pronostic 3 Celta Vigo vs Real Madrid : Plus de 1,5 but en seconde mi-temps à une cote de 1,85 sur Winamax

