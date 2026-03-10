Pronostic Real Madrid vs Manchester City 11/03/2026 : les Citizens en pole position pour ce premier acte

Notre expert en paris sportifs mise sur une démonstration de force des visiteurs pour ce match aller, avec un Antoine Semenyo attendu au tournant pour ses grands débuts sur la scène européenne.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 1-2 Manchester City

Pronostic des buteurs : Real Madrid – Vinicius Junior ; Manchester City – Antoine Semenyo, Rayan Cherki

Ces deux géants se connaissent par cœur. Leur dernière confrontation en date s'est soldée par une victoire 2-1 des Skybluess en décembre dernier. Depuis, la Maison Blanche a changé de visage : Álvaro Arbeloa a pris la succession de Xabi Alonso sur le banc.

C'est désormais Arbeloa qui se retrouve sous le feu des critiques avant cette double confrontation capitale pour son avenir au club. Le Real Madrid reste sur deux défaites lors de ses trois dernières sorties en championnat. Pour se hisser à ce stade de la compétition, les Madrilènes ont dû écarter Benfica (3-1 au cumulé) lors des barrages.

De son côté, Manchester City a validé son billet directement pour les huitièmes de finale après avoir terminé à la huitième place de la phase de ligue. Les hommes de Pep Guardiola arrivent en pleine confiance, portés par une victoire 3-1 à Newcastle samedi en FA Cup, malgré un onze largement remanié.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Manchester City

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Mendy, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Guler, Vinicius, Gonzalo.

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, Silva, O’Reilly, Cherki, Semenyo, Haaland.

City prend une option sur la qualification

Il s'agit de la 12ème confrontation en Ligue des champions entre ces deux clubs depuis le début des années 2020. Véritables habitués des tirages au sort communs, ils ont construit une rivalité faite de hauts et de bas. Si le Real avait confortablement éliminé City lors des barrages la saison passée, les Merengues abordent ce duel dans la peau de l'outsider.

Cette situation s'explique par plusieurs facteurs, à commencer par une infirmerie bien remplie. Los Blancos devront composer sans leurs cadres Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Eder Militao. À l'inverse, City dispose d'un effectif quasi complet, capable d'impressionner même avec une rotation importante le week-end dernier.

Depuis son arrivée en janvier, Arbeloa peine à insuffler un nouvel élan. Le Real Madrid marque le pas offensivement avec seulement six buts inscrits lors des cinq derniers matchs. Lors de leur dernière réception européenne, ils n'ont généré que 1.11 xG contre 1.64 pour Benfica. Si les Citizens évoluent à leur niveau habituel, ils ont toutes les cartes en main pour dominer une équipe locale affaiblie. La victoire des visiteurs présente une belle valeur avec une probabilité implicite de 50%.

Semenyo prêt à briller pour sa grande première

Ce sera une soirée gravée à jamais pour Antoine Semenyo, qui s'apprête à fouler la pelouse de la Ligue des champions pour la première fois. La recrue phare de l'Etihad Stadium s'est imposée comme un titulaire indiscutable, avec déjà 7 buts en 13 apparitions. Impressionnant d'efficacité, il n'est resté muet qu'à quatre reprises lors de ses 11 titularisations.

Grâce à sa pointe de vitesse et sa capacité de percussion, il pourrait faire vivre un calvaire à la défense madrilène sur les phases de contre-attaque. Son intégration éclair depuis son transfert de Bournemouth en janvier prouve qu'il possède le tempérament pour les grands rendez-vous.

Avec 15 réalisations en Premier League cette saison, seuls son coéquipier Erling Haaland et Igor Thiago (Brentford) font mieux que lui. Cependant, la forme de Haaland est en baisse : le Norvégien n'a trouvé le chemin des filets qu'à quatre reprises lors de ses 16 derniers matchs toutes compétitions confondues. Miser sur un but de Semenyo, avec une cote plus généreuse, nous semble être le choix le plus judicieux.

Les visiteurs frappent avant la pause

Sous l'ère Arbeloa, le Real Madrid manque cruellement de mordant lors des premières mi-temps. Les résultats récents confirment cette tendance : lundi dernier, ils ont concédé une défaite surprise à domicile contre Getafe (0-1) suite à un but encaissé à la 39ème minute. Vendredi, à Vigo, les Madrilènes ont encore souffert avant la pause, sans se procurer de grosse occasion et en subissant 0.89 xG.

Même en Ligue des champions, le Real est plus performant en seconde période (différence de buts de +3 en première mi-temps contre +8 après l'intervalle). À l'inverse, Manchester City a pour habitude de démarrer fort : 67% de leurs buts en phase de ligue ont été marqués avant la pause. Les hommes de Guardiola ont trouvé le chemin des filets en première période lors de cinq de leurs sept derniers matchs de C1.

En décembre dernier, City avait déjà scoré deux fois durant les 45 premières minutes à Madrid. Parier sur plus de 0,5 but de City en première mi-temps offre une valeur solide, avec une probabilité implicite de 60,6%.

