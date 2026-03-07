Pronostic Athletic Club vs Barcelone 07/03/2026 : Yamal en feu pour porter le Barça

Notre expert en paris sportifs s'attend à une entame de match percutante des locaux, mais anticipe une prise de contrôle progressive du FC Barcelone, portée par un Lamine Yamal de nouveau buteur.

Les meilleurs paris pour Athletic Club vs Barcelone

Mi-temps – Athletic marque plus de 0,5 but : cote de 2,25 sur Winamax

Lamine Yamal buteur à tout moment : cote de 2,85 sur Winamax

Seconde mi-temps – Victoire du FC Barcelone : cote de 1,80 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Athletic Club 1-2 Barcelone

Pronostic des buteurs : Athletic Club – Gorka Guruzeta ; Barcelone – Lamine Yamal, Dani Olmo

Les deux formations ont été éliminées de la Coupe du Roi cette semaine, mais dans des circonstances bien distinctes. L'Athletic Club a quitté la compétition après une défaite 1-0 face à son rival basque, la Real Sociedad. Ce résultat scelle un revers 2-0 au cumulé pour les hommes d'Ernesto Valverde, qui restent néanmoins sur une série de cinq matchs sans défaite en championnat.

Le scénario est tout autre pour le FC Barcelone. Malgré une prestation étincelante et une victoire 3-0 contre l'Atlético de Madrid mardi, les Blaugranas ont échoué de peu à renverser la vapeur après leur lourde défaite 4-0 à l'aller.

En Liga, le Barça a repris les commandes de la course au titre, bien aidé par les récents faux pas du Real Madrid. Les Catalans restent sur deux victoires consécutives en championnat depuis leur revers surprise face à Gérone.

Les effectifs probables pour Athletic Club vs Barcelone

Composition attendue de l’Athletic Club : Simon, Boiro, Laporte, Vivian, Areso, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Gomez, Sancet, I. Williams, Guruzeta.

Composition attendue de Barcelone : J. García, Martín, E. García, Araújo, Cancelo, Fermín, Casado, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski.

"Los Leones" pour un départ canon

Les lacunes défensives du FC Barcelone cette saison sont particulièrement criantes en début de rencontre. Les Catalans ont concédé 65 % de leurs buts en Liga lors de la première mi-temps, dont quatre buts encaissés dès les 15 premières minutes de leurs matchs à l'extérieur.

L'arrière-garde blaugrana risque d'être vulnérable sur les ailes, les titulaires Jules Koundé et Alejandro Balde étant blessés. Si João Cancelo, au profil très offensif, devrait débuter, Pedri et Raphinha pourraient être préservés sur le banc en vue de la Ligue des champions la semaine prochaine.

C'est une opportunité en or pour une équipe de l'Athletic qui affiche des intentions offensives de plus en plus marquées. Oihan Sancet et Gorka Guruzeta retrouvent leur meilleur niveau, tandis qu'Inaki Williams a inscrit un but superbe le week-end dernier.

"Los Leones" ont trouvé le chemin des filets lors de chacune de leurs neuf dernières sorties en championnat. Parier sur un but de l'Athletic avant la pause semble donc judicieux, avec une probabilité implicite de 44,4 %.

Pronostic 1 Athletic Club vs Barcelone : Mi-temps – Athletic marque plus de 0,5 but : cote de 2,25 sur Winamax

Yamal sur sa lancée après son triplé magistral

Lamine Yamal a célébré le premier triplé de sa carrière le week-end dernier, incluant un exploit individuel mémorable lors de la victoire 4-1 contre Villarreal.

Hansi Flick hésite à mettre son jeune ailier au repos. Cela suggère qu'il est beaucoup moins exposé à la rotation que Raphinha ou Pedri, tout juste revenus de blessure. L'international espagnol a gagné en sang-froid devant le but cette saison, atteignant déjà un record personnel de 13 buts en Liga, soit un but toutes les 142 minutes.

Avec huit réalisations lors de ses dix dernières apparitions toutes compétitions confondues, il devrait poser d'énormes problèmes à une défense basque qui n'a plus réalisé de "clean sheet" depuis dix matchs en championnat. La cote de Yamal buteur présente une réelle valeur.

Pronostic 2 Athletic Club vs Barcelone : Lamine Yamal buteur à tout moment : cote de 2,85 sur Winamax

Le Barça pour faire la différence après la pause

L'absence de Nico Williams sur blessure est un coup dur pour l'Athletic. Privés de cinq joueurs au total, les Basques peinent à digérer un calendrier surchargé. Leur élimination précoce en Ligue des champions a mis en lumière leurs difficultés physiques à enchaîner deux matchs à haute intensité par semaine.

Cela souligne aussi leurs limites face aux cadors. Bien que l'Athletic ait remporté trois matchs de Liga en 2026, ces succès ont été obtenus contre des promus. San Mamés n'est plus une forteresse imprenable : une seule équipe de la première moitié de tableau s'y est inclinée cette saison.

Côté Barcelone, Hansi Flick dispose de tout son arsenal offensif. Peu importe les titulaires, le banc aura une profondeur cruciale, surtout avant un déplacement périlleux à Newcastle 72 heures plus tard. Avec une différence de buts de +30 en seconde période cette saison en Liga, le Barça finit très fort ses matchs.

Pronostic 3 Athletic Club vs Barcelone : Seconde mi-temps – Victoire du FC Barcelone : cote de 1,80 sur Winamax

+