Pronostic AC Milan vs Inter Milan 08/03/2026 : un Derby de la Madonnina sous haute tension

Notre expert en paris sportifs s'attend à un partage des points entre l'AC Milan et l'Inter au terme d'un Derby della Madonnina intense et disputé à San Siro.

Les meilleurs paris pour AC Milan vs Inter Milan

Plus de 2,5 buts au total : cote de 1,96 sur Winamax

Double chance : Inter ou Nul & les deux équipes marquent : cote de 2,15 sur Winamax

Federico Dimarco buteur ou passeur : cote de 2,40 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : AC Milan 2-2 Inter

Pronostic des buteurs : AC Milan – Rafael Leão, Luka Modrić ; Inter – Sebastiano Esposito, Marcus Thuram

La série de 24 matchs sans défaite de l'AC Milan en championnat a pris fin de manière inattendue le week-end dernier. Ce revers 1-0 face à Parme à San Siro a relégué les Rossoneri à 10 points de leur rival. L'Inter est désormais en position de force pour décrocher son 21e Scudetto.

Les hommes de Massimiliano Allegri ont toutefois réagi immédiatement en s'imposant 2-0 sur la pelouse de la Cremonese, leur première victoire là-bas en 30 ans. Deux buts tardifs signés Strahinja Pavlović et Rafael Leão ont permis de sécuriser les trois points.

De son côté, l'Inter aborde ce choc avec le costume de grandissime favori pour le titre. Les Nerazzurri restent sur huit victoires consécutives en Serie A. La dernière fois qu'ils ont abandonné des points remonte au match nul 2-2 contre le champion en titre, Naples, début janvier.

La formation de Cristian Chivu n'a plus perdu en championnat depuis fin novembre 2025. Paradoxalement, cette défaite avait été concédée face à l'AC Milan lors du match aller (1-0, but de Christian Pulisic). Depuis, l'Inter est invaincu sur ses 15 dernières sorties domestiques.

Quelques zones d'ombre sont toutefois apparues dans les autres compétitions : un nul 0-0 contre Côme en demi-finale aller de la Coupe d'Italie et une élimination surprise en Ligue des champions face à Bodø/Glimt. Un léger relâchement passager ?

L'AC Milan a remporté quatre des six derniers derbys officiels et reste invaincu contre l'Inter depuis six matchs, une première depuis 2005. À San Siro, le nul semble le résultat le plus cohérent entre les deux meilleures écuries du pays cette saison.

Les effectifs probables pour AC Milan vs Inter Milan

Composition attendue de l'AC Milan : Maignan, Tomori, De Winter, Pavlović, Bartesaghi, Rabiot, Modrić, Fofana, Saelemaekers, Leão, Pulisic.

Composition attendue de l'Inter Milan : Martínez, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Sučić, Darmian, Çalhanoğlu, Dimarco, Frattesi, Diouf, Esposito.

Un Derby della Madonnina à enjeux multiples

L'AC Milan est en quête désespérée de points et pourra compter sur la ferveur de ses supporters pour ce match à "domicile". En face, l'Inter affiche le meilleur bilan de Serie A à l'extérieur. Bien que les deux clubs partagent le stade, l'ambiance jouera un rôle clé pour les Rossoneri.

Les statistiques des Nerazzurri sont effrayantes : 64 buts inscrits en 27 matchs (meilleure attaque) et seulement 21 buts encaissés (3e meilleure défense). Chivu s'appuiera sur cette puissance de feu, même si le bloc d'Allegri reste difficile à manœuvrer.

Il est rare que le Milan reste muet. L'échec face à Parme était la seule fois en 20 matchs de championnat que les Rossoneri ne marquaient pas. Pour garder un espoir de titre, les hôtes ne peuvent pas se contenter de défendre ; l'attaque à outrance dès le coup d'envoi semble être leur unique option.

De la valeur sur le marché de la double chance

L'Inter survole la saison avec 22 victoires et 67 points au compteur. Ce n'est que la troisième fois de leur histoire qu'ils atteignent un tel total à ce stade de la compétition. Leur marche vers le titre semble inéluctable.

Pourtant, le Milan ne compte que deux défaites cette saison (le plus faible total de l'élite). Le véritable problème des Rossoneri réside dans leur propension à concéder le nul (9 au total). Solides pour stopper l'adversaire, ils peinent parfois à conclure.

L'Inter n'a concédé qu'un seul nul cette saison et totalise 15 "clean sheets". Toutefois, poussé par son public, Milan devrait trouver la faille. Avant le revers contre Parma, ils avaient marqué lors de 14 matchs consécutifs à domicile. L'Inter, de son côté, reste sur 15 matchs avec au moins un but marqué, et a scoré au moins deux fois lors de ses six dernières sorties (20 buts au total sur la période).

Le momentum est clairement nerazzurro, mais le Milan d'Allegri est une équipe coriace. Une double chance en faveur de l'Inter, combinée au fait que les deux équipes marquent, offre une "value" réelle.

Dimarco prêt à briller de nouveau

L'homme des grands matchs cette année à l'Inter est sans aucun doute son piston gauche. Federico Dimarco réalise une saison stratosphérique avec 7 buts et 15 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues.

Impliqué sur 32,8 % des buts de son équipe en Serie A, il traverse une période de forme exceptionnelle : sur ses six derniers matchs de championnat, il a été impliqué sur 10 buts (2 buts, 8 passes).

Laissé au repos en Coupe d'Italie contre Côme, il arrive frais pour le derby. Sa capacité à perforer le flanc droit milanais mettra Fikayo Tomori sous une pression constante. Dans un match qui se jouera sur des détails, parier sur une action décisive de l'Italien est un choix très judicieux.

