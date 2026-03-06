Pronostic Newcastle vs Manchester City 07/03/2026 : un duel intense et prolifique en vue

On s'attend à un festival offensif dans cette rencontre. Manchester City semble favori pour la qualification après ce qui s'annonce comme une bataille acharnée à St James' Park.

Les meilleurs paris pour Newcastle vs Manchester City

Victoire de Manchester City à une cote de 1.90 sur Winamax

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à une cote de 1.80 sur Winamax

Erling Haaland buteur à tout moment à une cote de 1.75 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Newcastle 1-2 Man City

Pronostic des buteurs : Newcastle – Anthony Gordon ; Man City – Erling Haaland, Antoine Semenyo

Newcastle United souffle le chaud et le froid ces derniers temps, mais leur victoire arrachée dans les derniers instants contre Manchester United a redonné un coup de fouet au moral des troupes. Eddie Howe doit actuellement jongler avec un calendrier démentiel entre la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup. Si les Magpies ont concédé quatre revers lors de leurs sept dernières sorties à domicile, leur succès de mercredi pourrait être le déclic nécessaire pour repartir de l'avant.

Du côté de Manchester City, la course au titre a pris un coup de froid cette semaine après un nul inattendu à domicile contre Nottingham Forest. Ce résultat a stoppé net une série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues, laissant les Citizens à sept points d'Arsenal. Cependant, Pep Guardiola peut aborder ce match avec confiance : ses hommes ont déjà disposé de cet adversaire à trois reprises depuis le début de l'année 2026.

Les effectifs probables pour Newcastle vs Manchester City

Composition attendue de Newcastle : Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Tonali, Joelinton, Woltemade, Elanga, Gordon, Barnes.

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Guei, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Foden, Silva, Cherki, Haaland, Semenyo.

Manchester City domine les débats en 2026

Newcastle United et Manchester City se sont déjà croisés trois fois depuis le 13 janvier, et le scénario a été identique à chaque fois. Les protégés de Pep Guardiola l'ont emporté (2-0, 3-1 et 2-1), des résultats qui leur ont notamment ouvert les portes de la finale de la Carabao Cup. Les Magpies auront à cœur de mettre fin à cette spirale de défaites samedi soir.

Le club du Nord de l'Angleterre doit cependant composer avec de nombreuses absences. Jacob Ramsey est suspendu après son carton rouge reçu en milieu de semaine, tandis que Bruno Guimaraes, Lewis Miley, Fabian Schar et Emil Krafth sont tous à l'infirmerie. Tino Livramento pourrait faire son retour dans le groupe, bien qu'il n'ait plus joué depuis deux mois.

À l'inverse, City arrive en position de force, sans nouvelle blessure majeure à déplorer et avec un Erling Haaland de retour depuis mercredi. Nous misons sur une nouvelle victoire des Skyblues, ce qui porterait leur total à quatre succès en quatre matchs face à l'équipe d'Eddie Howe.

Pronostic 1 Newcastle vs Manchester City : Victoire de Manchester City à une cote de 1.90 sur Winamax

Un nouveau choc au sommet entre Howe et Guardiola

Ces deux clubs commencent à très bien se connaître. Eddie Howe et Pep Guardiola se sont affrontés 14 fois depuis le début de la saison 2021/22, City sortant vainqueur à 10 reprises. Ces confrontations ont généré un total impressionnant de 44 buts, et nous prévoyons une nouvelle rencontre spectaculaire à St James' Park.

Lors de leurs deux derniers duels, ainsi que lors de leur confrontation en Premier League en novembre, les deux équipes ont trouvé le chemin des filets avec plus de 2,5 buts au total. Aucune des deux défenses ne s'est montrée particulièrement impériale récemment, mais les deux attaques tournent à plein régime. Les spectateurs neutres devraient se régaler devant ce match de la doyenne des compétitions de football.

Nous prévoyons des étincelles dans le Tyne and Wear, portées par des talents offensifs de classe mondiale. Avantage tout de même aux visiteurs, tant sur le plan mental que sur la profondeur de banc.

Pronostic 2 Newcastle vs Manchester City : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à une cote de 1.80 sur Winamax

Haaland prêt à briser la malédiction face aux Magpies

Erling Haaland est resté muet lors de ses deux dernières sorties, ce qui, pour un joueur de son calibre, annonce souvent un but imminent. Étonnamment, le "Cyborg" norvégien n'a pas réussi à marquer lors de ses huit dernières apparitions face aux Magpies. Il sera donc plus motivé que jamais pour rectifier le tir. L'équipe de Howe est sans doute celle qui a le mieux réussi à le museler au niveau mondial ces dernières années.

En 10 confrontations face à Newcastle, Haaland n'a inscrit qu'un seul petit but. S'il compte trois passes décisives et une seule défaite, ses performances individuelles contre cet adversaire n'ont pas toujours été à la hauteur de ses standards habituels. Cette semaine est l'occasion idéale de briser le signe indien.

À noter que ce match fera de Newcastle l'adversaire que Haaland a le plus affronté dans sa carrière. Près de quatre ans se sont écoulés depuis que le buteur de 25 ans a marqué contre les hommes de Howe. Si certains y voient une méforme, pour un joueur comme Haaland, cela rend son prochain but tout simplement inéluctable.

Pronostic 3 Newcastle vs Manchester City : Erling Haaland buteur à tout moment à une cote de 1.75 sur Winamax

