Pronostic Manchester United vs Crystal Palace 01/03/2026 : les Red Devils sur leur lancée

Crystal Palace manque cruellement d'unité, que ce soit sur le terrain ou en coulisses. Manchester United, en pleine bourre sous la houlette de Michael Carrick, compte bien exploiter ces failles au maximum.

Les meilleurs paris pour Manchester United vs Crystal Palace

Manchester United gagne la 1ère mi-temps à une cote de 2,00 chez Winamax

Les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 1,74 chez Winamax

Benjamin Sesko buteur (à tout moment) à une cote de 2,45 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester United 2-1 Crystal Palace

Pronostic des buteurs : Manchester United – Sesko, Cunha ; Crystal Palace : S. Larsen

Manchester United aborde cette réception avec l'ambition de consolider sa quatrième place en Premier League. L'intérim de Michael Carrick, qui a succédé à Rúben Amorim, est une franche réussite : cinq victoires lors des six dernières journées de championnat. Leur dernier succès en date (1-0 à Everton) a prouvé leur solidité mentale face à une pression constante, avant de piquer cliniquement en transition.

À Old Trafford, les Red Devils sont redevenus souverains, contrastant avec les saisons précédentes. En 2025/26, ils affichent une moyenne de 2,08 points par match à domicile pour 1,92 but marqué. Des chiffres en phase avec leurs Expected Goals (1,95 xG), ce qui crédibilise leur forme actuelle.

À l'inverse, Crystal Palace s'enfonce. L'annonce du départ d'Oliver Glasner cet été semble avoir déstabilisé le vestiaire. Les Eagles n'ont remporté que deux de leurs 12 derniers matchs de Premier League depuis la mi-décembre. Paradoxalement, c'est loin de leurs bases qu'ils s'en sortent le mieux (6 victoires en 13 déplacements), ce qui promet une rencontre disputée ce week-end.

Les effectifs probables pour Manchester United vs Crystal Palace

Composition attendue de Manchester United : Lammens, Shaw, Dalot, Maguire, Martínez, Casemiro, Mainoo, Fernandes, Diallo, Mbeumo, Cunha.

Composition attendue de Crystal Palace : Henderson, Richards, Canvot, Riad, Muñoz, Mitchell, Hughes, Wharton, Sarr, Pino, S. Larsen.

Les hommes de Carrick pour frapper d'entrée

United a pris l'habitude de démarrer fort devant son public : les Red Devils ont ouvert le score dans 85 % de leurs matchs à domicile cette saison et menaient à la pause dans 62 % des cas.

Si Palace a souvent marqué en premier à l'extérieur (62 %), l'enchaînement des matchs de Coupe d'Europe pourrait peser lourd dans les jambes. De plus, l'incertitude autour de l'avenir de Glasner n'aide pas à la sérénité. En moyenne, United marque son premier but à la 29e minute à domicile, tandis que Palace concède souvent l'ouverture du score avant la pause (38e minute en moyenne à l'extérieur).

Miser sur un avantage mancunien à la mi-temps offre une valeur réelle par rapport aux probabilités du marché.

Pronostic 1 Manchester United vs Crystal Palace : Manchester United gagne la 1ère mi-temps à une cote de 2,00 chez Winamax

Des buts des deux côtés à Old Trafford

L'attaque de Manchester United est en feu : au moins deux buts marqués lors des trois dernières réceptions et une série de 15 matchs consécutifs en trouvant le chemin des filets. De son côté, Palace reste dangereux en contre, ayant marqué dans 76,9 % de ses déplacements cette saison.

Bien que le marché n'évalue qu'à 58,82 % la probabilité du "BTTS" (les deux équipes marquent), les statistiques plaident en sa faveur. United encaisse en moyenne 1,15 but par match à domicile, et Palace a réussi à scorer sur des terrains difficiles comme ceux d'Aston Villa ou de Brighton.

Pronostic 2 Manchester United vs Crystal Palace : Les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 1,74 chez Winamax

La valeur Sesko : vers un 7ème but en 8 matchs ?

Benjamin Sesko a été le héros lundi soir contre Everton. L'international slovène frappe fort à la porte du onze de départ avec une forme étincelante : six buts lors de ses sept dernières apparitions sous le maillot mancunien.

Sesko affiche une moyenne de 0,55 but par 90 minutes. Si sa titularisation n'est pas garantie à 100 %, les rumeurs indiquent que Carrick pourrait décaler Cunha sur l'aile pour laisser l'axe à Sesko.

Ses statistiques sont impressionnantes : il se situe dans le 99e percentile pour le nombre de tirs tentés (3,57) et cadrés (1,98) par match. S'il démarre la rencontre, une cote à 2.50 représente une opportunité majeure.

Pronostic 3 Manchester United vs Crystal Palace : Benjamin Sesko buteur (à tout moment) à une cote de 2,45 chez Winamax



