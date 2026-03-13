Pronostic West Ham vs Manchester City 14/03/2026 : City prêt à rebondir avec la manière

Manchester City n'a remporté que deux de ses cinq derniers déplacements. Après leur revers en Ligue des champions cette semaine, les Citizens font face à des Hammers qui abordent ce choc avec une confiance retrouvée.

Les meilleurs paris pour West Ham vs Manchester City

Manchester City / Manchester City (Mi-temps / Fin de match) à une cote de 2.50 sur Winamax

Plus de 1,5 but en 1ère mi-temps à une cote de 2.10 sur Winamax

Jarrod Bowen buteur ou passeur à une cote de 2.40 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : West Ham 1-3 Manchester City

Pronostic des buteurs : West Ham – Wilson ; Manchester City – Haaland (x2), Semenyo

West Ham United est en quête de sa quatrième victoire à domicile seulement cette saison. Samedi soir, ils reçoivent une équipe de Manchester City blessée.

Les Hammers ont le moral au beau fixe après leur qualification aux tirs au but face à Brentford en FA Cup lundi dernier. Nuno Espírito Santo avait fait tourner son effectif, et ses remplaçants ont répondu présent. Il aura besoin de toutes ses forces vives ce week-end face à des Citizens déterminés à ne pas laisser filer Arsenal en tête du championnat.

Après un Noël compliqué, West Ham a redressé la barre avec seulement deux défaites lors de ses huit dernières sorties en Premier League (revers concédés à Chelsea et Liverpool). Cependant, le London Stadium n'est plus une forteresse : avec seulement 21 % de victoires à domicile, les Hammers sont bien en dessous de la moyenne de la ligue (42 %).

De son côté, Manchester City doit digérer sa défaite 3-0 contre le Real Madrid en C1, marquée par le triplé de Federico Valverde. En championnat, la dynamique est pourtant solide avec sept matchs consécutifs sans défaite depuis le revers face à United. À noter toutefois que City est moins souverain à l'extérieur cette saison, avec une moyenne de 1,71 point par match loin de ses bases contre 2,40 à l'Etihad.

Les effectifs probables pour West Ham vs Manchester City

Composition attendue de West Ham : Hermansen, Wan-Bissaka, Diouf, Todibo, Disasi, Soucek, Fernandes, Summerville, Bowen, Castellanos, Wilson.

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Ait Nouri, Dias, Guehi, Rodri, O’Reilly, Silva, Semenyo, Marmoush, Haaland.

City pour réagir après la claque européenne

Après la désillusion madrilène, l’escouade de Guardiola doit immédiatement reprendre sa marche en avant pour rester dans la course au titre face aux Gunners.

City a ouvert le score dans près de 64 % de ses déplacements cette saison. À l'inverse, West Ham a concédé l'ouverture du score lors de la moitié de ses matchs à domicile. De plus, les Hammers sont restés muets devant leur public dans 36 % des cas, soit exactement le ratio de "clean sheets" gardés par City à l'extérieur en 2025/26.

Statistique clé : City menait à la pause lors de 57 % de ses matchs à l'extérieur et n'a été mené qu'une seule fois à la mi-temps sur 14 déplacements. Historiquement, City a ouvert le score lors de 6 de leurs 7 derniers duels face aux Hammers. Parier sur une domination de City sur les deux mi-temps offre une valeur réelle.

Pronostic 1 West Ham vs Manchester City : Manchester City / Manchester City (Mi-temps / Fin de match) à une cote de 2.50 sur Winamax

Un festival offensif attendu dès le premier acte

Plus de 43 % des matchs de West Ham à domicile ont vu au moins deux buts inscrits en première période cette saison. Si ce chiffre tombe à 21 % pour City à l'extérieur, le style de jeu des Hammers change la donne.

À domicile, West Ham est agressif d’entrée : ils marquent 71 % de leurs buts au London Stadium durant les 45 premières minutes. En moyenne, leur premier but à domicile survient dès la 16ème minute, bien plus tôt que la moyenne de la Premier League (31ème).

City marque également la majorité de ses buts (52 %) en première période lors de ses déplacements. Compte tenu de ces velléités offensives précoces, le "Over 1.5 buts" à la mi-temps est un choix très cohérent.

Pronostic 2 West Ham vs Manchester City : Plus de 1,5 but en 1ère mi-temps à une cote de 2.10 sur Winamax

Jarrod Bowen, l'homme providentiel des Hammers

Jarrod Bowen reste le catalyseur offensif de West Ham. Sa forme récente est étincelante, comme en témoigne son doublé en FA Cup contre Brentford.

Il a été impliqué dans cinq buts lors de ses cinq dernières apparitions. Depuis le début de l'année 2026, Bowen affiche un ratio impressionnant de six contributions (buts ou passes) en huit matchs de championnat. Cela représente un taux d'efficacité de 75 % sur cette période.

Miser sur un but ou une passe décisive de l'international anglais face à une défense de City qui a montré des signes de vulnérabilité récemment est sans doute le pari le plus "value" de notre sélection

Pronostic 3 West Ham vs Manchester City : Jarrod Bowen buteur ou passeur à une cote de 2.40 sur Winamax

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