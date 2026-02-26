Pronostic Liverpool vs West Ham 28/02/2026 : les Reds n'ont plus le droit à l'erreur pour le Top 4

Notre expert en paris sportifs table sur une confirmation de la forme ascendante de Liverpool, qui devrait plonger un peu plus West Ham dans le doute après une nouvelle défaite en championnat.

Les meilleurs paris pour Liverpool vs West Ham

Les deux équipes marquent (BTTS) à une cote de 1,68 sur Winamax

Handicap (3-way) : Victoire de Liverpool avec un handicap de -1 à une cote de 1,95 sur Winamax

Buteur – Mohamed Salah à une cote de 2,65 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 3-1 West Ham

Pronostic des buteurs : Liverpool – Dominic Szoboszlai, Hugo Ekitike, Mohamed Salah ; West Ham – Jarrod Bowen

La défense du titre de Premier League par Liverpool ne s'est clairement pas déroulée comme prévu. C'est le moins que l'on puisse dire : les Reds comptent 19 points de moins que la saison dernière au même stade de la compétition. Pour situer le contexte, s'ils avaient empoché ces points, ils caracoleraient en tête avec trois longueurs d'avance.

Au lieu de cela, les hommes d'Arne Slot sont englués dans une lutte acharnée pour les places qualificatives en Ligue des champions, où ils ferment la marche du peloton de tête. La victoire de Manchester United à Everton lundi soir a relégué Liverpool à trois points de la quatrième place, à égalité avec Chelsea (5ème).

L’objectif d’ici la fin de saison est limpide pour les champions en titre : plus aucun faux pas n'est permis. Faire le plein de points est impératif pour que les Merseysiders réintègrent le Big Four. Tout n'est pas noir cependant, puisque l'espoir de soulever un trophée subsiste avec la FA Cup et la Ligue des champions qui entrent dans leurs phases cruciales.

Du côté de West Ham, l'opération maintien a connu un léger regain d'air depuis la mi-janvier. Les Hammers occupent la 18ème place, à seulement deux points du premier non-relégable. Liverpool leur a d'ailleurs rendu service le week-end dernier en s'imposant 1-0 face à Nottingham Forest au City Ground.

Les troupes de Nuno Espírito Santo doivent maintenant se préparer pour un périlleux déplacement à Anfield, un stade où ils n'ont plus gagné depuis 2015. Mais alors que Forest se déplace à Brighton, les Londoniens seront désespérés à l'idée de ramener un résultat de la Mersey pour entrevoir le salut en Premier League.

Les effectifs probables pour Liverpool vs West Ham

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike.

Composition attendue de West Ham : Areola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf, Fernandes, Magassa, Bowen, Soucek, Summerville, Castellanos.

Du spectacle des deux côtés

Le rendement offensif de Liverpool a pris un coup cette saison. Avec 42 buts inscrits en Premier League, ils pointent au 6ème rang des meilleures attaques. Leur moyenne de 1,56 but par match est bien loin des 2,26 de l'exercice précédent.

Défensivement, ils encaissent en moyenne 1,30 but par match, contre 1,08 la saison dernière. Ces largesses défensives ont coûté cher, mais elles donnent de réelles raisons d'y croire pour West Ham.

Les visiteurs ont inscrit 15 buts lors de leurs 13 déplacements en championnat, mais ils en ont aussi concédé 22 sur cette série. Globalement, seuls Wolves (51) et Burnley (52) ont encaissé plus de buts que les Hammers (49) cette saison.

En conséquence, les chances de voir les deux filets trembler samedi sont élevées. West Ham a vu le pari "Les deux équipes marquent" passer dans 59 % de ses rencontres de championnat. De son côté, Liverpool affiche le même ratio global, mais celui-ci grimpe à 62 % lorsque le match se joue à Anfield.

Pronostic 1 Liverpool vs West Ham : Les deux équipes marquent (BTTS) à une cote de 1,68 sur Winamax

Les Reds visent la passe de cinq

Personne n'aurait imaginé voir Liverpool s'incliner à domicile contre Manchester City il y a deux semaines. Les Reds menaient 1-0 à six minutes de la fin avant de craquer. Cette défaite reste leur seul accroc sur leurs six dernières sorties, toutes les autres s'étant soldées par des victoires.

Les hommes de Slot espèrent surfer sur une série de trois succès consécutifs toutes compétitions confondues. Ils feront face à une équipe de West Ham dont la confiance remonte : les Hammers sont invaincus lors de leurs quatre derniers matchs.

Toutefois, le club londonien n'a remporté qu'une seule de ces rencontres dans le temps réglementaire. Un point pris à Anfield serait considéré comme un exploit. Le problème majeur pour eux ? Les Reds ont remporté les quatre dernières confrontations directes. Lors de deux d'entre elles, Liverpool a marqué exactement cinq buts, ce qui nous laisse présager une victoire nette et sans bavure des locaux.

Pronostic 2 Liverpool vs West Ham : Handicap (3-way) : Victoire de Liverpool avec un handicap de -1 à une cote de 1,95 sur Winamax

Le "King" égyptien retrouve ses sensations

Mo Salah n'a pas été à son meilleur niveau cette saison, et il serait le premier à le reconnaître. Le dernier but du "Pharaon" en Premier League remonte à novembre, même s'il faut noter son absence de plus d'un mois pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations.

Salah a terminé meilleur buteur la saison dernière avec 29 buts et 18 passes décisives en championnat. Si Liverpool parvient à le relancer, le sprint final sera bien plus simple. Buteur en FA Cup la semaine dernière, il espère désormais gonfler son compteur de quatre buts en championnat cette saison.

Salah a l'habitude de briller face à West Ham. Il affiche un bilan impressionnant de 13 buts et 7 passes décisives en 19 confrontations directes. S'il était absent au match aller, il reste sur un but et trois passes décisives lors de ses deux dernières apparitions face aux Hammers.

Pronostic 3 Liverpool vs West Ham : Buteur – Mohamed Salah à une cote de 2,65 sur Winamax

