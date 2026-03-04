Pronostic Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach 06/03/2026 : victoire des Bavarois, mais pas de "clean sheet"

La victoire spectaculaire du Bayern face à Dortmund lui permet de compter désormais 11 points d'avance en tête de la Bundesliga. De son côté, Borussia Mönchengladbach stagne à seulement cinq longueurs de la zone de relégation.

Les meilleurs paris pour Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach

Victoire du Bayern et les deux équipes marquent à une cote de 2.20 sur Winamax

Harry Kane marque 2 buts ou plus à une cote de 2.50 sur Winamax

Plus de 2,5 buts en 1ère mi-temps à une cote de 3.00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bayern Munich 3-1 Borussia Mönchengladbach

Pronostic des buteurs : Bayern – Kane (x2), Diaz ; Gladbach – Tabaković

Le Bayern Munich retrouve son antre ce vendredi soir alors que les hommes de Vincent Kompany reçoivent le Borussia Mönchengladbach.

Après la déception de la défaite à domicile contre Augsbourg et du nul à Hambourg, les Roten ont repris leur marche en avant. Depuis ces cinq points lâchés en janvier, le Bayern a enchaîné quatre victoires consécutives, inscrivant 14 buts au passage. Historiquement, la tendance est aussi en leur faveur : ils ont remporté leurs cinq dernières confrontations directes contre Gladbach, tout en gardant leur cage inviolée lors des trois dernières.

Pour Gladbach, la situation reste précaire. Malgré un succès précieux 1-0 contre l'Union Berlin le week-end dernier, les Poulains ne comptent que cinq points d'avance sur les deux derniers. Avec seulement deux victoires lors de leurs 11 derniers matchs de Bundesliga, le voyage en Bavière s'annonce périlleux. D'autant que le milieu Yannik Engelhardt est suspendu, tandis que le défenseur Kota Takai est incertain.

Les effectifs probables pour Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach

Composition attendue de Bayern Munich : Neuer, Laimer, Tah, Stanisic, Upamecano, Pavlovic, Kimmich, Olise, Diaz, Musiala, Kane.

Composition attendue de Borussia Mönchengladbach : Nicolas, Takai, Diks, Elvedi, Castrop, Scally, Sander, Stöger, Honorat, Mohya, Tabaković.

Victoire à domicile, mais une défense bavaroise perméable

Le Bayern affiche une moyenne de 2,58 points par match à l'Allianz Arena. De son côté, Gladbach ne récolte en moyenne qu'un seul point par match en déplacement, n'ayant remporté que 25 % de ses rencontres à l'extérieur. C'est nettement inférieur à la moyenne de la Bundesliga, qui s'élève à 30 %.

Après des victoires marquantes pour le moral face au Dortmund et à l'Eintracht Francfort, le Bayern est en excellente forme. Bien que Gladbach puisse s'appuyer sur son succès acharné à domicile contre l'Union Berlin, leur dernière victoire à l'extérieur remonte au 5 décembre.

Si l'on s'attend à une victoire confortable des Bavarois, il est fort probable que Gladbach parvienne à trouver le chemin des filets. Le Bayern a en effet encaissé au moins un but lors de huit de ses neuf derniers matchs à domicile en Bundesliga. Le pari « Les deux équipes marquent » (BTTS - Oui) est passé dans 67 % des rencontres du Bayern à domicile.

Miser sur une victoire de l'équipe de Kompany sans garder sa cage inviolée correspond à une probabilité de seulement 45,45 %. Cela en fait le « value bet » (pari à forte valeur ajoutée) numéro un de notre trio de pronostics pour ce Bayern Munich vs Gladbach.

Pronostic 1 Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach : Victoire du Bayern et les deux équipes marquent à une cote de 2.20 sur Winamax

Harry Kane sur une autre planète

Harry Kane a déjà inscrit 30 buts en 24 apparitions en Bundesliga cette saison. Son rendement est tout simplement remarquable, avec une moyenne de 1,62 contribution offensive par match. Il se situe également dans le 99e percentile du championnat pour le nombre de buts par 90 minutes, avec une moyenne de 1,33 but.

Ce chiffre ne cesse de grimper depuis le passage à la nouvelle année. Depuis janvier, Kane a inscrit deux buts ou plus lors de cinq de ses neuf derniers matchs de championnat. Cela représente un taux de réussite de 55,56 % pour un doublé à chaque rencontre.

Nous pouvons parier sur un nouveau doublé de Kane ce vendredi soir avec une probabilité affichée de seulement 40 %. Au vu de sa forme récente en ce début d'année 2026, ce pari présente une valeur considérable. C'est actuellement la saison la plus prolifique de la carrière de l'Anglais, le joueur de 32 ans semblant se bonifier avec l'âge.

Pronostic 2 Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach : Harry Kane marque 2 buts ou plus à une cote de 2.50 sur Winamax

Un premier acte électrique attendu

La moitié des matchs à domicile du Bayern cette saison ont vu trois buts ou plus inscrits dès la première période. De plus, 52 % du total de leurs buts marqués à domicile l'ont été durant les 45 premières minutes. Leur période la plus prolifique se situe entre la 16e et la 30e minute, intervalle durant lequel ils ont inscrit 13 de leurs 48 buts à l'Allianz Arena.

Seulement 17 % des matchs de Gladbach à l'extérieur ont validé le pari « Plus de 2,5 buts » en première mi-temps. Cependant, ils ont encaissé 56 % de leurs buts à l'extérieur avant la pause.

Nous nous attendons à ce que le Bayern domine les débats et joue d'entrée vers l'avant, comme à son habitude. Par conséquent, nous privilégions les statistiques offensives du Bayern par rapport aux données défensives de Gladbach sur ce marché. Parier sur trois buts ou plus en première mi-temps avec une probabilité de seulement 33,33 % semble être une option très intéressante.

Pronostic 3 Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach : Plus de 2,5 buts en 1ère mi-temps à une cote de 3.00 sur Winamax

