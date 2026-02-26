Pronostic Leeds vs Manchester City 28/02/2026 : les Citizens maintiennent la pression sur Arsenal

Nous misons sur une nouvelle victoire des Skyblues qui, en s'imposant à Elland Road, espèrent combler leur retard sur Arsenal dans la course au titre.

Les meilleurs paris pour Leeds vs Manchester City

Victoire de Manchester City à la cote de 1,56 sur Winamax

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à la cote de 2,20 sur Winamax

Erling Haaland buteur à la cote de 1,74 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Leeds 1-2 Manchester City

Pronostic des buteurs : Leeds – Dominic Calvert-Lewin ; Man City – Erling Haaland, Antoine Semenyo

À seulement 11 journées de la fin, Leeds United affiche une solidité remarquable. Avec seulement deux défaites lors de leurs 16 derniers matchs toutes compétitions confondues, les hommes de Daniel Farke comptent six points d'avance sur la zone rouge. S'ils ne gagnent pas à chaque sortie, ils sont devenus une équipe particulièrement difficile à manœuvrer.

Manchester City, de son côté, a parfaitement rectifié le tir après un mois de janvier plus poussif. Les Citizens restent sur sept victoires lors de leurs huit derniers matchs, avec 18 buts inscrits au passage. Les protégés de Pep Guardiola n'ont qu'un objectif ce week-end : mettre la pression sur Arsenal en ramenant les trois points du Yorkshire.

Les effectifs probables pour Leeds vs Manchester City

Composition attendue de Leeds : Darlow, Bogle, Struijk, Rodon, Justin, Gudmundsson, Gruev, Ampadu, Stach, Aaronson, Calvert-Lewin.

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Silva, O’Reilly, Semenyo, Foden, Haaland.

La marche en avant des Citizens

Leeds United reste sur un nul très encourageant (1-1) face à Aston Villa. En 2026, seuls Arsenal et Newcastle ont réussi à faire tomber les Whites, qui ont trouvé le chemin des filets lors de presque toutes leurs rencontres. Cependant, le défi qui se présente face à l'armada mancunienne s'annonce d'un tout autre calibre.

Côté effectif, Leeds sera privé de Noah Okafor, blessé contre Birmingham, mais pourra compter sur le retour de Gabriel Gudmundsson et Daniel James. Chez les Citizens, Josko Gvardiol et Mateo Kovacic sont toujours à l'infirmerie, tandis que Jeremy Doku reste incertain.

Malgré l'ambiance toujours électrique d'Elland Road, la profondeur de banc et la forme actuelle des visiteurs en font les grands favoris. Nous voyons Manchester City s'imposer de haute lutte pour poursuivre sa quête du titre.

Pronostic 1 Leeds vs Manchester City : Victoire de Manchester City à la cote de 1,56 sur Winamax

Un festival offensif attendu à Elland Road

Plusieurs indicateurs suggèrent que nous verrons des buts ce week-end. Leeds est l'équipe de Premier League qui affiche le plus haut taux de "Both Teams to Score" (BTTS) à domicile, avec 69 % de matchs où les deux équipes marquent. Cette statistique se vérifie également dans plus de la moitié des déplacements de City cette saison.

Sur les six dernières sorties de Leeds, le "BTTS" est passé à cinq reprises (quatre sur six pour City). Si les Whites marquent régulièrement, ils peinent à inscrire plus d'un but par match face aux gros. Face à une attaque de City en pleine confiance, le scénario d'un match ouvert semble inévitable. Guardiola et ses hommes devraient faire la différence offensivement, même si leur défense n'est pas toujours impériale.

Pronostic 2 Leeds vs Manchester City : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à la cote de 2,20 sur Winamax

Erling Haaland : le retour de l'enfant du pays

C'est une anecdote connue, mais Erling Haaland est né à Leeds lorsque son père, Alfie, portait le maillot blanc. Ce match a donc toujours une saveur particulière pour le "Cyborg" norvégien. Avec "seulement" trois buts lors de ses 10 derniers matchs de championnat – une éternité selon ses standards – le numéro 9 de City sera affamé.

Face aux quelques largesses défensives de Leeds, Haaland aura l'occasion idéale d'atteindre la barre symbolique des 30 buts pour cette saison 2025/26. Muet lors de ses deux dernières confrontations face au club de cœur de son père, il est temps pour lui de rectifier le tir. Daniel Farke connaît le danger, mais stopper Haaland reste l'un des défis les plus complexes du football mondial.

Pronostic 3 Leeds vs Manchester City : Erling Haaland buteur à la cote de 1,74 sur Winamax

