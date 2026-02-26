Pronostic Le Havre vs PSG 28/02/2026 : protéger les deux points d'avance en tête

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le PSG poursuive sa domination sur les Havrais afin de consolider sa place de leader du championnat.

Les meilleurs paris pour Le Havre vs PSG

Handicap (3-way) : Victoire du PSG avec un handicap de -1 à la cote de 1,80 sur Winamax

Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui à la cote de 1,84 sur Winamax

Buteur : Bradley Barcola à la cote de 2,15 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Le Havre 1-3 PSG

Pronostic des buteurs : Le Havre – Issa Soumaré ; PSG – Bradley Barcola, Lee Kang-in, Désiré Doué

Le Havre dispute sa troisième saison consécutive dans l'élite, sans avoir réussi à faire mieux qu'une 15ème place jusqu'ici. Didier Digard s'efforce d'améliorer ce bilan cette saison, et les Ciel et Marine sont sur la bonne voie. Les hôtes occupent la 13ème place avant cette journée, à seulement 11 matchs du terme.

Le HAC est nettement plus performant sur ses terres, ayant glané 77 % de ses points en Ligue 1 au Stade Océane. De plus, ils y ont inscrit 75 % de leurs buts. Par conséquent, les Havrais devraient aborder la réception du champion en titre, le Paris Saint-Germain, avec une certaine confiance.

Si une victoire à domicile – bien qu'improbable – ne les ferait pas grimper au classement, elle leur offrirait un matelas de sécurité face à Nice et au Paris FC, situés juste derrière. Mais les visiteurs sont de redoutables adversaires, ce qui explique leur fauteuil de leader.

Les Parisiens sortent d'un duel en milieu de semaine contre Monaco en barrages de la Ligue des champions. Après avoir renversé la situation au match aller (victoire 3-2), le plein de confiance est fait. Néanmoins, les champions n'ont pas le droit à l'erreur : ils ne comptent que deux points d'avance sur Lens en tête du classement.

Les effectifs probables pour Le Havre vs PSG

Composition attendue de Le Havre : Diaw, Nego, Pembélé, Lloris, Zouaoui, Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye, Doucouré, Boufal, Soumaré.

Composition attendue de PSG : Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez, Lee, Zaïre-Emery, Fernandez, Doué, Barcola, Ramos.

Une forme irrégulière côté normand

Malgré leur préférence pour le Stade Océane, les Havrais ont perdu des points lors de 7 de leurs 12 réceptions en Ligue 1. Avec seulement cinq victoires à domicile cette saison, les locaux devront réaliser un exploit pour espérer un résultat. Sur leurs six dernières sorties, ils affichent un bilan équilibré de victoires, nuls et défaites.

Cette irrégularité explique leur présence dans la seconde moitié du tableau. Si le PSG a une faiblesse, c'est peut-être à l'extérieur : ses seules défaites cette saison ont eu lieu hors de ses bases. Cependant, les hommes de Luis Enrique ont tout de même remporté 58 % de leurs déplacements (7 sur 12).

Les Parisiens sont sur une excellente dynamique en championnat, avec huit victoires lors de leurs neuf derniers matchs. Historiquement, le PSG domine outrageusement cette affiche avec trois succès consécutifs lors des dernières confrontations. Les champions sont invaincus lors des 10 derniers duels officiels (9 victoires, 1 nul). La dernière victoire du Havre remonte à 1999. Un score proche du 4-1 de la saison dernière au Havre est fort probable.

Pronostic 1 Le Havre vs PSG : Handicap (3-way) : Victoire du PSG avec un handicap de -1 à la cote de 1,80 sur Winamax

Un festival offensif en vue

Si les locaux risquent de s'incliner, ils sont tout à fait capables de trouver la faille. Ils ont inscrit 15 de leurs 20 buts à domicile cette saison (moyenne de 1,25 but/match) et restent sur deux matchs consécutifs à domicile avec au moins deux buts marqués.

En face, l'attaque parisienne est la meilleure du championnat avec 52 buts en 23 matchs. À l'extérieur, ils sont également les plus prolifiques (22 buts en 12 matchs) et ont marqué lors de leurs quatre derniers déplacements.

Toutefois, Paris a concédé des buts lors de ses deux derniers matchs à l'extérieur, et le "BTTS" est passé dans 58 % de leurs déplacements. C'est également le cas dans 67 % des matchs du Havre à domicile. Les statistiques historiques confirment cette tendance : les deux équipes ont marqué lors de trois des quatre dernières confrontations directes.

Pronostic 2 Le Havre vs PSG : Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui à la cote de 1,84 sur Winamax

La course interne au titre de meilleur buteur

Le danger vient de partout au PSG : 17 joueurs différents ont marqué en Ligue 1 cette saison. Ousmane Dembélé est actuellement co-meilleur buteur du club en championnat avec huit réalisations, mais son forfait suite à sa blessure contre Monaco en Ligue des champions laisse le champ libre à la concurrence.

C’est l’occasion idéale pour l’autre meilleur buteur du club (8 buts également) de prendre seul les commandes. Bradley Barcola a marqué le week-end dernier contre Metz, portant son total à deux implications décisives sur ses deux derniers matchs.

Barcola apprécie particulièrement le HAC : il avait marqué le troisième but lors de la victoire 3-0 au match aller après être entré en jeu, et avait également trouvé le chemin des filets lors du succès 4-1 au Stade Océane la saison passée.

Pronostic 3 Le Havre vs PSG : Buteur : Bradley Barcola à la cote de 2,15 sur Winamax

