Pronostic Lyon vs Lens, l’affiche des quarts de finale

La route pour la victoire en Coupe de France passe par une victoire ce jeudi 5 mars. Notre expert a analysé la rencontre, voici son pronostic Lyon vs Lens.

Les meilleurs paris pour Lyon Lens

L’affiche de ces quarts de finale de Coupe de France est cette rencontre entre le deuxième et le troisième de Ligue 1. Découvrez les choix et le prono Lyon Lens de notre spécialiste :

Qualification de Lyon ⭐ à la cote de 1,72 sur Unibet, soit une probabilité de 58,1 % que Lyon obtienne la qualification en demi-finale.

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,54 sur Unibet, soit une probabilité de 64,9 % que les deux équipes marquent.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,63 sur Unibet, soit une probabilité de 61,3 % qu’au moins 3 buts soient inscrits.

Notre pronostic Lyon vs Lens voit une vraie rencontre de Coupe de France serrée entre deux belles équipes. Les Lyonnais devraient se qualifier, mais il se peut que ce soit aux tirs aux buts après un match nul 2 buts partout.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Lyonnais et Lensois restent sur deux matchs sans victoire après avoir connu des séries de bons résultats. Pour Lyon, ils restaient sur treize victoires consécutives avant de perdre à Strasbourg et à Marseille. Ce match de Coupe de France à domicile est la meilleure occasion pour se relancer tout en changeant de compétition.

Les Lensois sont toujours deuxième au classement, mais ont maintenant quatre points de retard sur le Paris Saint-Germain. Ils ont réussi à faire douter un peu les Parisiens et doivent maintenant se concentrer sur la Coupe de France où cette rencontre à Lyon s’annonce difficile.

Les effectifs probables pour Lyon Lens

Composition attendue de Lyon : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Abner- Tessmann, Morton, Tolisso - Endrick, Yaremchuk

Composition attendue de Lens : Risser - Celik, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Thomasson, Bulatovic, Udol - Thauvin, Saint-Maximin - Edouard

Lyon a l’avantage de jouer à domicile

Les rencontres à élimination directe comme ces matchs de Coupe de France sont souvent à l’avantage des équipes qui jouent à domicile. Pour les Lyonnais, après deux défaites et des mots dans les vestiaires, ce match tombe à pic pour se relancer. Il faudra sortir une grosse prestation pour faire tomber les Lensois de Pierre Sage, un ancien de la maison. Mais, ils disposent des qualités pour y arriver.

Les Lensois ont réussi un très bon début de saison et personne ne les attendait à cette position. Avec un effectif équilibré, ils ont été capables de déranger les plus grosses équipes du championnat, mais sortent de deux matchs compliqués où la fatigue commence à prendre le pas sur chacun des joueurs. Ils devront se remobiliser pour espérer continuer leur aventure en Coupe de France.

Pronostic 1 Lyon vs Lens : Qualification de Lyon - cote de 1,72 sur Unibet

Se porter vers l’avant pour passer en demi

Pour se qualifier en demi-finale, les deux équipes n’auront pas d’autres choix que de se porter vers l’avant pour marquer. Dans ce cas de figure, les joueurs de Paulo Fonseca ont déjà montré leur efficacité avec 39 buts inscrits en championnat. Pour les joueurs de Pierre Sage, ce sont 45 buts qui ont été marqués, ce qui en fait la troisième attaque du championnat.

Avec deux équipes de ce calibre, nous pouvons nous attendre à voir du spectacle, mais aussi chaque équipe aura des occasions. Malgré les qualités des gardiens, des buts de chaque côté devraient être marqués pour tenter de remporter le rencontre afin de se qualifier en demi-finale de la Coupe de France.

Pronostic 2 Lyon vs Lens : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,54 sur Unibet

Une rencontre serrée mais avec des buts

Malgré que le match entre Lyon et Lens s’annonce serré au vu de l’enjeu. Les deux équipes sont connues pour se porter vers l’avant afin de déstabiliser leurs adversaires. Avec deux belles attaques, nous aurons droit à du spectacle et des buts. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont marqué sur leurs quinze derniers matchs et voudront continuer leur série.

Pour les Lensois, en étant la troisième meilleure attaque du championnat et en ayant marqué sur leur vingt derniers matchs, ils ont la capacité technique de marquer dans ce match. Avec ces deux attaques, aucun doute que nous verrons des buts et que nous aurons droit à du spectacle pendant 90 minutes (ou plus).

Pronostic 3 Lyon vs Lens : Plus de 2,5 buts - cote de 1,63 sur Unibet

+