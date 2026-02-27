Pronostic Marseille vs Lyon, l'affiche du dimanche soir

Course à l'Europe ce dimanche 1 mars en Ligue 1. Un match à ne pas rater avec notre analyse et notre pronostic Marseille vs Lyon.

Les meilleurs paris pour Marseille Lyon

Rencontre au sommet entre le troisième et le quatrième du championnat ce dimanche 1 mars. La course à l'Europe se joue ce week-end et voici les choix de notre spécialiste avec son prono Marseille Lyon :

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,49 sur Unibet, soit une probabilité de 67,1 % de voir au moins un but pour chaque équipe.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,55 sur Unibet, soit une probabilité de 64,5 % qu’au moins 3 buts soient inscrits.

Marseille/Match Nul et plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 2,09 sur Unibet, soit une probabilité de 47,8 % que Marseille gagne ou qu’il y ait match nul avec au moins 3 buts pendant la rencontre.

Notre pronostic Marseille vs Lyon voit un match serré entre ces deux géants du championnat. Une victoire 2 buts à 1 de Marseille pourrait être possible.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Malgré une belle entame, l’Olympique de Marseille a connu une période très difficile avec une élimination précoce en Ligue des Champions, un changement d’entraîneur avec l’arrivée d’Habib Beye et s’est vu distancé dans la course au titre. Maintenant quatrième, ils vont chercher à faire leur retard sur leur adversaire du soir qui est à seulement trois points devant eux.

Pour les Lyonnais, la série de treize victoires s’est arrêtée le week-end dernier avec une défaite à Strasbourg. Seront-ils capables de rebondir dès dimanche ? Face à une grande équipe française, la pression sera sur leurs épaules dans cette course à la Ligue des Champions. Une victoire leur permettrait de creuser l’écart à huit points et de garantir leur présence sur le podium.

Les effectifs probables pour Marseille Lyon

Composition attendue de Marseille : Rulli - Weah, Pavard, Aguerd, Emerson - Höjbjerg, Q. Timber - Greenwood, Aubameyang, Traoré - Gouiri

Composition attendue de Lyon : Greif - Mata, Niakhaté, Kluivert - Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Abner Vinicius - Tolisso, Nartey - Endrick

Deux équipes qui savent marquer des buts

Marseille a la deuxième meilleure attaque du championnat avec 48 réalisations, dont 29 inscrites au stade Vélodrome. Avec le changement d’entraîneur, tous les joueurs voudront se mettre en avant et lancer une nouvelle dynamique offensive. Cela passera par un pressing haut et une forte présence dans la surface adverse. Avec le meilleur buteur du championnat, ils ont la capacité de tromper Dominik Grief.

Pour les Lyonnais, Paulo Fonseca va devoir trouver les mots pour relancer son équipe qui n’avait pas connu la défaite depuis treize matchs. Ils ont marqué lors de leurs quatorze dernières rencontres et pourront jouer sur le manque de confiance de leurs adversaires pour se porter vers l’avant et trouver la faille.

Pronostic 1 Marseille vs Lyon : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,49 sur Unibet

Une rencontre tournée vers l’offensif

Avec deux attaques prolifiques, nous aurons la chance de voir une rencontre qui sera tournée vers l’avant. D’un côté, 48 buts, de d’autres 37 buts, deux équipes qui savent donc faire la différence dans la surface adverse. Les derniers matchs au stade Vélodrome se sont terminés avec un total de 4 buts, et les confrontations avec l’Olympique Lyonnais ont toujours été spectaculaires comme le légendaire 5/5 de 2009.

Les Gones tournent à une moyenne de plus de 1 but par match à l’extérieur et devront se porter vers l’avant pour tenter d’arracher les trois points. C’est une rencontre européenne qui se joue ce dimanche 1 mars, avec au bout, la possibilité de creuser l’écart au classement pour les Lyonnais.

Pronostic 2 Marseille vs Lyon : Plus de 2,5 buts - cote de 1,55 sur Unibet

Ce sera serré mais offensif

Bien que la rencontre s’annonce serrée au vu des deux belles équipes sur le papier, les Marseillais auront l’avantage de jouer à domicile. En plus, les joueurs auront eu le temps d’insérer les principes de jeu d’Habib Beye afin de déséquilibrer leurs adversaires. Face à leur public, ils auront à coeur de bien faire avec un ancien de la maison pour les guider vers la victoire.

Marseille pourrait donc rafler la victoire, ou bien Lyon s’en tirer avec le match nul. Néanmoins, c’est une rencontre où des occasions seront présentes et nous aurons l’occasion de voir plusieurs buts avec les talents offensifs de Greenwood, Gouiri, Aubameyang, Tolisso et Endrick. Une belle affiche du dimanche soir en Ligue 1.

Pronostic 3 Marseille vs Lyon : Marseille/Match Nul et plus de 2,5 buts - cote de 2,09 sur Unibet

+