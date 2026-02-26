Pronostic Barcelone vs Villarreal 28/02/2026 : les Blaugranas pour un succès par deux buts d’écart au Camp Nou

Notre expert en paris sportifs s'attend à une entame de match très ouverte, avant que le FC Barcelone ne prenne progressivement l'ascendant pour s'imposer par au moins deux buts d'écart.

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Villarreal

Barcelone handicap -1 à la cote de 1,75 sur Winamax

Les deux équipes marquent en 1ère mi-temps à la cote de 3,25 sur Winamax

Villarreal marque moins de 0,5 but en 2ème mi-temps à la cote de 1,59 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 3-1 Villarreal

Pronostic des buteurs : Barcelone – Raphinha, Ferran Torres, Fermín López ; Villarreal – Nicolas Pépé

Le FC Barcelone s'est imposé sans trembler 3-0 contre Levante le week-end dernier. Une réaction indispensable après leur pire semaine depuis la nomination de Hansi Flick en 2024.

Lors de leurs deux sorties précédentes, les Blaugranas avaient encaissé six buts lors de revers consécutifs face à l'Atlético de Madrid et Gérone. Ils avaient d'ailleurs perdu leur fauteuil de leader suite à la défaite dans le derby catalan. Cependant, les hommes de Flick ont rapidement retrouvé le sommet du classement après le faux pas du Real Madrid samedi dernier.

De son côté, Villarreal aborde ce choc fort de deux victoires consécutives sur le score minimal face à Levante et Valence. Avec 51 points au compteur, le "Sous-marin jaune" est idéalement placé pour valider son ticket pour la Ligue des champions. Pour autant, l'équipe de Marcelino montre des signes de fragilité avec quatre défaites concédées lors de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Villarreal

Composition attendue de Barcelone : J. García, Cancelo, E. García, Cubarsi, Koundé, De Jong, Pedri, Raphinha, Fermín, Yamal, Ferran.

Composition attendue de Villarreal : Junior, Cardona, Veiga, Navarro, Mouriño, Moleiro, Comesaña, Gueye, Buchanan, Pépé, Mikautadze.

Le Barça devrait dérouler dans ce choc du podium

Bien que deux places seulement séparent ces deux formations, l'écart de niveau intrinsèque semble bien plus important. Villarreal a su se montrer régulier pour dominer les équipes de seconde zone, mais peine cruellement face aux cadors espagnols et européens.

Le bilan du Sous-marin jaune en Ligue des champions a été catastrophique avec un seul petit point glané en huit journées, soit le pire total de la compétition (à égalité avec le Kairat Almaty). En Liga, le constat est similaire : ils ont perdu leurs quatre confrontations face au top 4, à chaque fois par au moins deux buts d'écart.

Il est difficile d'imaginer une amélioration de cette statistique face à un Barça qui a enregistré le retour de Pedri le week-end dernier. Les Catalans ont remporté 83 % de leurs matchs à domicile par deux buts d'écart ou plus cette saison. Le handicap -1 offre donc une valeur réelle pour cette 26ème journée.

Pronostic 1 Barcelone vs Villarreal : Barcelone handicap -1 à la cote de 1,75 sur Winamax

Un début de match ouvert attendu au Camp Nou

Les vulnérabilités défensives du FC Barcelone ont été exposées récemment. Ils ont notamment été balayés par quatre buts encaissés dès la première période en Coupe du Roi face à l'Atlético.

Même lors de la victoire contre Levante, l'arrière-garde n'a pas affiché une sérénité totale durant les 45 premières minutes. Les visiteurs sont passés tout près de l'ouverture du score après seulement 20 secondes de jeu, se créant deux grosses occasions avant la pause.

Villarreal possède des attaquants plus cliniques que Levante pour punir ces largesses. Nicolas Pépé a la vitesse nécessaire pour exploiter la ligne défensive haute de Flick, tandis que Georges Mikautadze affiche une forme étincelante avec trois buts lors de ses quatre dernières apparitions. Miser sur le fait que les deux équipes marquent en première mi-temps nous semble donc très pertinent (probabilité implicite de 31,3 %).

Pronostic 2 Barcelone vs Villarreal : Les deux équipes marquent en 1ère mi-temps à la cote de 3,25 sur Winamax

Les hôtes devraient verrouiller après la pause

Une tendance claire se dégage des matchs du Barça à domicile cette saison : une entame parfois fébrile suivie d'une reprise de contrôle totale après la mi-temps. La semaine dernière, après un premier acte hésitant, ils n'ont concédé que 0,05 xG (Expected Goals) au retour des vestiaires.

Fait marquant : les géants catalans n'ont pas encore encaissé le moindre but en seconde période à domicile en Liga cette saison. Ils ont inscrit 22 buts sans en concéder un seul devant leur public après l'intervalle. De plus, 68 % des buts encaissés par le Barça cette saison l'ont été durant la première mi-temps.

Cela suggère que Villarreal devra frapper tôt pour espérer ramener quelque chose. Avec la profondeur de banc du Barça et le retour attendu de tous ses atouts offensifs, les Blaugranas risquent d'user physiquement leurs visiteurs en fin de match. Le pari "Villarreal marque moins de 0,5 but en seconde période" est très solide (probabilité de 58,8 %).

Pronostic 3 Barcelone vs Villarreal : Villarreal marque moins de 0,5 but en 2ème mi-temps à la cote de 1,59 sur Winamax

