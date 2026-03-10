Pronostic Bayer Leverkusen vs Arsenal 11/03/2026 : les Gunners bien partis pour l'aller

Nous vous proposons trois analyses clés pour la confrontation entre le Bayer Leverkusen et Arsenal en Ligue des Champions, avec notamment un focus sur le marché des buteurs.

Les meilleurs paris pour Bayer Leverkusen vs Arsenal

Les deux équipes marquent : Oui, à une cote de 1,80 sur Winamax

Plus de 2,5 buts, à une cote de 1,70 sur Winamax

Gabriel Martinelli buteur ou passeur, à une cote de 2,30 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bayer Leverkusen 1-2 Arsenal

Pronostic des buteurs : Bayer Leverkusen – Alejandro Grimaldo ; Arsenal – Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli

Le Bayer Leverkusen retrouve les sommets européens après un nul spectaculaire (3-3) contre le SC Fribourg en Bundesliga. Leur parcours pour arriver à ce stade de la compétition a été marqué par un succès probant (2-0) à Athènes contre l'Olympiakos, suivi d'un match nul et vierge (0-0) à la BayArena lors du retour.

Hormis le Bayern Munich, la formation dirigée par Kasper Hjulmand est le seul représentant allemand encore en lice. Ils s'apprêtent à défier le leader de la phase de ligue, Arsenal, qui aborde ces phases à élimination directe fort d'une série impressionnante de huit succès de rang sur la scène européenne.

Les Gunners ont atteint les demi-finales la saison dernière, une première depuis l'exercice 2008/09, avant de tomber face au Paris Saint-Germain. Après un sans-faute lors de la première phase, les hommes de Mikel Arteta visent désormais une troisième qualification consécutive pour les quarts de finale.

Récemment, Arsenal s'est imposé 2-1 face à Mansfield Town en FA Cup. Plus globalement, le club londonien n'a concédé que deux défaites sur ses 25 derniers matchs officiels, toutes deux en Premier League. C'est donc avec un moral d'acier que les Londoniens se déplacent en Allemagne, conscients de l'avantage de recevoir lors du match retour.

Les effectifs probables pour Bayer Leverkusen vs Arsenal

Composition attendue de Bayer Leverkusen : Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo, Garcia, Fernandez, Poku, Terrier, Maza, Kofane.

Composition attendue d’Arsenal : Arrizabalaga, Mosquera, Calafiori, Salmon, Madueke, Norgaard, Havertz, Martinelli, Dowman, Trossard, Jesus.

Les deux équipes trouvent le chemin des filets à la BayArena

Lors de la phase de ligue, Leverkusen a affiché un bilan de 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites, avec 13 buts inscrits pour 14 encaissés. Actuellement, le "Werkself" reste sur une série de trois matchs sans défaite en C1, sans avoir concédé le moindre but lors de ces rencontres.

Cependant, cette solidité défensive va passer son test le plus exigeant. Si un seul des sept derniers matchs de Leverkusen en Ligue des champions a vu les deux équipes marquer, contenir l'attaque de feu d'Arsenal est une tout autre affaire. Pour preuve, le pari "Les deux équipes marquent" est passé lors de 8 des 11 derniers déplacements officiels des Gunners.

L'historique entre les deux clubs apporte également de l'eau à notre moulin. Lors de leurs confrontations en 2001/02 (deuxième phase de groupes), les deux équipes avaient marqué à l'aller comme au retour. Cette année-là, Leverkusen avait atteint la finale. Le match en Allemagne s'était soldé par un 1-1, tandis qu'Arsenal l'avait emporté 4-1 à Highbury.

Ce match aller s'annonce équilibré. On peut s'attendre à un début de rencontre prudent avant que le jeu ne s'emballe au retour des vestiaires. Miser sur des buts de chaque côté dans une rencontre serrée semble être l'option la plus logique.

Pronostic 1 Bayer Leverkusen vs Arsenal : Les deux équipes marquent : Oui, à une cote de 1,80 sur Winamax

Qui prendra l'avantage lors de cette première manche ?

Après une courte période de mutisme offensif fin janvier, Leverkusen a retrouvé le chemin des filets avec un nul (1-1) contre Mayence, une victoire (1-0) face à Hambourg et ce récent 3-3 contre Fribourg.

Malgré l'absence de leur finisseur attitré Patrik Schick, les Allemands continuent de produire du danger. Toutefois, son absence pèsera, d'autant que son doublé à l'aller contre l'Olympiakos avait été le facteur déterminant de leur qualification.

En face, Arsenal traverse une période historique avec ce 8/8 en Ligue des champions. Les Londoniens ne sont plus qu'à deux victoires du record absolu de Manchester City (10 succès consécutifs).

Hormis leurs deux premières sorties européennes, les Gunners ont inscrit au moins trois buts lors de chacune de leurs six dernières rencontres continentales. De plus, 10 des 13 derniers matchs d'Arsenal, toutes compétitions confondues ont généré plus de 2,5 buts.

La BayArena est également le théâtre de matchs spectaculaires : trois des cinq matchs de C1 à domicile de Leverkusen ont dépassé la barre des 2,5 buts. Pour l'anecdote, c'est ici qu'a eu lieu le match le plus prolifique de la saison, avec la victoire du PSG 7-2 contre Lyon en octobre dernier. Nous nous attendons à une rencontre ouverte et riche en occasions.

Pronostic 2 Bayer Leverkusen vs Arsenal : Plus de 2,5 buts, à une cote de 1,70 sur Winamax

Martinelli, l'homme des grands rendez-vous

Gabriel Martinelli est devenu un pion indispensable de l'animation offensive de Mikel Arteta. L'ailier brésilien a trouvé la faille lors de six de ses sept apparitions en Ligue des champions cette saison, s'offrant même une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre l'Athletic Bilbao.

Cette forme étincelante se confirme sur la scène nationale. Récemment, il a servi Noni Madueke pour l'ouverture du score lors du succès en FA Cup contre Mansfield Town. Ses dernières contributions décisives ont d'ailleurs eu lieu dans des matchs de coupe.

Martinelli occupe actuellement la sixième place du classement des buteurs de la compétition avec 6 réalisations, à égalité avec Jens Hauge (Bodo/Glimt). Un nouveau but lui permettrait de rejoindre Erling Haaland au classement.

Face à une défense de Leverkusen qui a concédé cinq buts sur ses cinq dernières sorties, le prodige brésilien a toutes les cartes en main pour faire la différence. Parier sur une implication de Martinelli (but ou passe) offre une valeur très intéressante pour ce match aller.

Pronostic 3 Bayer Leverkusen vs Arsenal : Gabriel Martinelli buteur ou passeur, à une cote de 2,30 sur Winamax

