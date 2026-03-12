Pronostic Marseille vs Auxerre, match parfait pour les Phocéens

Un premier match pour cette nouvelle journée de Ligue 1 assez déséquilibré. Découvrez les choix et le pronostic Marseille vs Auxerre de notre analyste.

Les meilleurs paris pour Marseille Auxerre

Cette vingt-sixième journée de Ligue 1 commence un vendredi 13 et devrait ne pas connaître trop de surprises. Voici les choix et le prono Marseille Auxerre de notre expert :

Victoire de Marseille ⭐ à la cote de 1,42 sur Unibet, soit une probabilité de 70 % que les Olympiens remportent cette rencontre.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,59 sur Unibet, soit une probabilité de 62,8 % que le total du score final soit d’au moins 3 buts.

Marseille gagne la première mi-temps ⭐ à la cote de 1,83 sur Unibet, soit une probabilité de 54,6 % de voir les Marseillais gagner les premières 45 minutes.

Notre pronostic Marseille vs Auxerre voit une rencontre en faveur des Marseillais avec un score probable de 3 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le troisième reçoit le seizième du classement dans une rencontre où les enjeux sont importants pour chaque équipe, mais bien éloignés. Les Marseillais alternent le bon et le moins bon comme sur la semaine qui vient de se passer avec une double rencontre face à Toulouse qui se solde par une élimination en Coupe de France et une victoire en championnat. De retour à domicile, ils devront faire mieux pour rester sur le podium.

Pour Auxerre, c’est un match important pour le maintien en Ligue 1. Les écarts sont grands avec 7 points de retard sur Nice, le premier non relégable et 2 points d’avance sur Nantes, premier relégable. Cette place en barrage est importante, tout comme les points qu’il est possible de marquer à chaque rencontre. Avec quatre victoires et seulement 19 buts inscrits, difficile de les voir s’imposer au Vélodrome.

Les effectifs probables pour Marseille Auxerre

Composition attendue de Marseille : Rulli - Weah, Pavard, Medina, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Kondogbia, Timber - Greenwood, Gouiri

Composition attendue de Auxerre : Léon - Senaya, Diomande, Okoh, Mensah - Casimir, Owusu, Danois, Oppegard - Sinayoko, Namaso

Les favoris jouent à domicile

L’Olympique de Marseille est un club particulier en France avec une forte pression exercée par les supporters et les dirigeants. Cette saison, c’est Roberto De Zerbi qui en a fait les frais et qui a été remplacé par Habib Beye. Le nouveau coach a pour objectif de se qualifier en Ligue des Champions pour cette fin de saison. Cela passe par un parcours sans faute à domicile dès ce vendredi.

Les joueurs de Christophe Pélissier ne connaissent pas une très bonne saison où les difficultés sont aussi bien en attaque qu’en défense. Cette seizième place n’augure rien de bon, surtout avec une rencontre à Marseille où ramener un point serait déjà un énorme exploit pour Auxerre.

Pronostic 1 Marseille vs Auxerre : Victoire de Marseille - cote de 1,42 sur Unibet

Des Phocéens efficaces au Vélodrome

Les Marseillais disposent de la meilleure attaque de Ligue 1 à domicile avec 32 buts marqués. En face, Auxerre en a encaissé 20 en douze déplacements et va vite se retrouver en difficulté. Amené par Greenwood et Aubameyang, les Olympiens auront l’occasion de mettre à rude épreuve Donovan Léon, le gardien Auxerrois.

Avec quelques errements défensifs, les coéquipiers de Lassine Sinayoko pourraient aussi avoir une ou deux occasions pour faire trembler Geronimo Rulli. Avec le besoin de résultat, ils devraient se porter vers l’avant pour tenter d’obtenir quelque chose. De quoi voir une fois de plus des buts au stade Vélodrome.

Pronostic 2 Marseille vs Auxerre : Plus de 2,5 buts - cote de 1,59 sur Unibet

Un match à sens unique

Les Marseillais sont bien au-dessus des Auxerrois pour cette vingt-sixième journée de Ligue 1. Ils ont l’avantage de jouer à domicile en plus et devraient avoir envie de se dépasser après la déconvenue subie en Coupe de France lors des quarts de finale. Avec une motivation supplémentaire, les joueurs de Habib Beye vont se porter rapidement vers l’attaque.

Il n’y aura pas de mi-temps d’observation et les Olympiens devraient remporter le premier acte pour montrer leur supériorité. Face à une équipe qui ne gagne pas à l’extérieur, l’avantage est beaucoup trop important pour espérer autre chose qu’un premier acte pour les Phocéens.

Pronostic 3 Marseille vs Auxerre : Marseille gagne la première mi-temps - cote de 1,83 sur Unibet

