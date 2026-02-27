Pronostic Arsenal vs Chelsea 01/03/2026 : les Gunners prêts à enchaîner après le derby

Notre expert en paris sportifs s'attend à un derby londonien électrique ce week-end. Dans la foulée de leur démonstration face aux Spurs, les Gunners devraient logiquement confirmer leur supériorité.

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Chelsea

Victoire d'Arsenal (1N2) à une cote de 1.58 sur Winamax

Les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 1.62 sur Winamax

Viktor Gyökeres buteur à une cote de 2.32 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-1 Chelsea

Pronostic des buteurs : Arsenal – Viktor Gyökeres, Bukayo Saka ; Chelsea – João Pedro

Il y a dix jours, après avoir dilapidé un avantage de deux buts face à Wolves, l'ambiance était morose chez les Gunners. Mais une semaine plus tard, l'énergie est totalement inversée. Arsenal a livré une prestation magistrale lors du derby du nord de Londres le week-end dernier, étrillant Tottenham 4-1.

Seul bémol pour les hommes de Mikel Arteta : ils jouent après Manchester City ce week-end. Les Citizens pourraient avoir réduit l'écart de cinq à deux points avant même le coup d'envoi à l'Emirates. Une pression supplémentaire qui pourrait paradoxalement servir de catalyseur pour aller chercher ce titre de Premier League tant attendu.

Mais avant cela, il faut négocier un autre derby musclé contre Chelsea. Si les Blues ont nettement progressé sous la houlette de leur nouveau manager, Liam Rosenior, ils ont montré des signes de fatigue récemment. Leur match nul concédé face à Burnley (1-1) après avoir mené au score a mis leurs ambitions de Ligue des champions en péril.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Chelsea

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres.

Composition attendue de Chelsea : Sánchez, James, Adarabioyo, Chalobah, Gusto, Caicedo, Santos, Palmer, Fernández, Neto, Pedro.

L'histoire plaide pour les Gunners

Malgré quelques accrocs récents, Arsenal reste sur une série d'invincibilité de huit matchs toutes compétitions confondues. En championnat, les Gunners n'ont perdu que trois fois cette saison, et une seule fois à l'Emirates Stadium.

Chelsea affiche également une forme correcte avec six matchs sans défaite en Premier League. Cependant, les nuls concédés à domicile contre Leeds et Burnley inquiètent. Plus révélateur encore : aucune des victoires de Chelsea à l'extérieur cette saison n'a été obtenue contre une équipe mieux classée qu'eux au coup d'envoi.

Historiquement, le rapport de force est clairement en faveur des Londoniens du Nord. Arsenal est invaincu lors des 10 dernières confrontations directes, avec sept victoires à la clé. Après avoir éliminé les Blues en demi-finale de la League Cup récemment, on s'attend à voir les hommes d'Arteta empocher les trois points dimanche.

Pronostic 1 Arsenal vs Chelsea : Victoire d'Arsenal (1N2) à une cote de 1.58 sur Winamax

Un duel d'artificiers

Arsenal et City se partagent la tête du classement des meilleures attaques avec 56 buts. Chelsea suit de près avec 48 réalisations en 27 matchs. Fait notable : les Blues sont plus prolifiques hors de leurs bases (25 buts) qu'à Stamford Bridge (23).

De quoi donner confiance aux supporters visiteurs. Même si Arsenal possède la meilleure défense du royaume, Chelsea a les armes pour trouver la faille. Les Blues ont marqué lors de leurs douze derniers matchs et affichent 16 buts sur leurs huit dernières sorties en championnat.

Si la statistique du "BTTS" (les deux équipes marquent) ne concerne que 49 % des matchs d'Arsenal à domicile, elle grimpe à 69 % pour Chelsea à l'extérieur. Au vu des forces offensives en présence, le "Oui" semble très probable.

Pronostic 2 Arsenal vs Chelsea : Les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 1.62 sur Winamax

Gyökeres pour faire taire les sceptiques

Certains observateurs avaient hâte de qualifier Viktor Gyökeres de "flop". Pourtant, en ce mois de février 2026, il est le meilleur buteur de Premier League toutes compétitions confondues sur l'année civile.

Auteur d'un doublé mémorable contre les Spurs, c'est surtout son jeu de remise et ses appels qui ont impressionné. Avec 10 buts en 26 apparitions pour le club, il n'est plus qu'à trois unités de devenir l'attaquant le plus prolifique de l'ère Arteta. Gyökeres semble atteindre son pic de forme au meilleur moment. Avec sept buts lors de ses dix derniers matchs, dont un déjà inscrit contre Chelsea en League Cup, il est l'homme à suivre ce dimanche.

Pronostic 3 Arsenal vs Chelsea : Viktor Gyökeres buteur à une cote de 2.32 sur Winamax

