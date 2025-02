C Factor: Francesco Salvemini fa impazzire Cerignola, la Serie B è vicina

A Sorrento l’attaccante classe 1996 ha segnato il 14° goal del suo campionato: gialloblù sempre più primi nel girone C.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

Audace, Cerignola. Gioco di parole facile, non appena si dà un’occhiata alla classifica del girone C di Serie C NOW. A comandare il gruppo, infatti, c’è l’indomito gruppo di Giuseppe Raffaele, che ha 57 punti in classifica e che non smette di vincere.

Nel momento decisivo del campionato, i gialloblù hanno ingranato la marcia più alta possibile e non smettono di marciare a un ritmo fortissimo. Anche a Sorrento, infatti, il Cerignola ha vinto e l’ha fatto con il solito goal di Francesco Salvemini: è il quinto nelle ultime cinque partite, un ritmo vorticoso di reti che sta facendo sognare la città pugliese.