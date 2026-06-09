Igazi futballdömping! Kövesd élőben a világbajnokságot!

A világbajnokság már javában zajlik: június 11. és július 19. között az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont a 2026-os vb-nek, amely minden eddiginél nagyobb mezőnnyel és rengeteg izgalommal várja a szurkolókat. A történelmi jelentőségű tornán immár 48 válogatott küzd a végső győzelemért, a futballrajongók pedig több mint egy hónapon át élvezhetik a szinte mindennapos meccsdömpinget, a rangadókat és a felejthetetlen pillanatokat. Ha a GOAL-lal tartasz, nem maradsz le a vb egyetlen kulcsmomentumáról sem!