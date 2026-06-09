Legfrissebb hírekÖsszes megtekintése
Káosz a vb-n: Érvényes vízummal is kitoloncolták a szomáliai játékvezetőt az Egyesült Államokból
Bernardo Silva megtörte a csendet: Nyitott a barcelonai átigazolásra, de nem kapkodja el a döntést
Megtörte a csendet Tchouaméni a Valverdével történt incidensről
Megszületett az “anti-Arsenal” szabály, már a világbajnokságon alkalmazzák
PSG-dominancia a Bajnokok Ligája álomcsapatában
Kiderült, ott lesz-e Luis Suárez a világbajnokságon
Ibrahima Konaté nem hosszabbít, és távozik Liverpoolból - HIVATALOS
Eldőlt Dzsudszák Balázs jövője Debrecenben
Nagybevásárlást tervez José Mourinho: négy poszton is megerősítené a Real Madridot
Gabriel megtörte a csendet: fájdalmas, de büszke üzenetet küldött a BL-döntőben hibázó Arsenal-védő
Átigazolások
Videók
- Facebook/Kisvárda FC