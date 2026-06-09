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  2. Lionel Messi Argentina player ratings Austria World Cup GFXGOAL
    Világbajnokság 1

    Igazi futballdömping! Kövesd élőben a világbajnokságot!

    A világbajnokság már javában zajlik: június 11. és július 19. között az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont a 2026-os vb-nek, amely minden eddiginél nagyobb mezőnnyel és rengeteg izgalommal várja a szurkolókat. A történelmi jelentőségű tornán immár 48 válogatott küzd a végső győzelemért, a futballrajongók pedig több mint egy hónapon át élvezhetik a szinte mindennapos meccsdömpinget, a rangadókat és a felejthetetlen pillanatokat. Ha a GOAL-lal tartasz, nem maradsz le a vb egyetlen kulcsmomentumáról sem!

  4. Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
    Transfers

    Ráfordult az Arsenal a világbajnokság marokkói felfedezettjére

    Mikel Arteta középpályás opcióit szeretné bővíteni, az Arsenal pedig a hírek szerint meg is tette az első hivatalos lépéseket a 2026-os világbajnokság egyik legnagyobb szenzációjáért. Az Ágyúsok a Lille együttesét keresték meg a marokkói válogatott Ayyoub Bouaddi ügyében, aki a Brazília elleni teljesítményével felhívta magára a világ figyelmét.

  10. Legfrissebb hírek

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Átigazolások

  2. FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO-PODIUMAFP

    Glasner helyettesítheti Allegrit a Milannál

    Az AC Milan vezetősége hivatalosan is megkezdte a tárgyalásokat a Crystal Palace korábbi edzőjével, Oliver Glasnerrel. Az osztrák taktikus jelenleg a legesélyesebb arra hogy az AC Milan vezetőedzője legyen, miután Massimiliano Allegrit menesztették a kudarcos szezon után.

  3. Pisa SC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    De Bruyne megszólalt a jövőjéről!

    A belga klasszis finoman szólva sem elégedett a mögöttünk hagyott szezonnal: Kevin De Bruyne nyíltan beszélt arról, hogy a klubvezetés nem tartotta be az ígéreteit, így a nyáron leül a vezetőséggel tisztázni a helyzetet.

  7. FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Újabb fejlemény a Barcelona-Atlético Madrid háborúban!

    Betelt a pohár Madridban: az Atlético Madrid vezetősége kíméletlen őszinteséggel reagált arra, hogy az FC Barcelona meg nem engedett eszközökkel, a klubot megkerülve próbálja elcsábítani a csapat világbajnok argentin csatárát, Julián Álvarezt.

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Videók

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NB I

  8. ETO FC ünneplésMirkó István/Origo
    Kisvárda vs ETO FC GyőrKisvárda

    Felrúgták a győri szurkolót – elszabadultak az indulatok az ETO bajnoki ünneplésén + videó

    Örömünneppel indult, feszült jelenetekkel folytatódott az ETO bajnoki címének ünneplése Kisvárdán. A lefújás után a győri szurkolók a pályára rohantak, hogy együtt ünnepeljenek a játékosokkal. A helyzet azonban váratlan fordulatot vett, amikor az egyik biztonsági őr felrúgott egy futva ünneplő ETO-szurkolót, aki hatalmas repült a rúgás következtében. Az incidens után heves szóváltás alakult ki az ultrák és a biztonságiak között. Mutatjuk a részleteket

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Magyarország

  6. Marco RossiIllyés Tibor / MTI
    Magyarország vs KazahsztánKazahsztán

    Marco Rossi a szupertehetség behívásáról: „Varga Barnabást leszámítva nincs középcsatárunk"

    Öt újonc is bekerült a magyar válogatott 29 fős keretébe, Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz először kapott meghívót. A mieink Finnország és Kazahsztán válogatottjait fogadják júniusban. Marco Rossi szövetségi kapitány a kerethirdetést követő sajtótájékoztatón megindokolta, hogy miért hívta be az újoncokat.

  8. Ferencváros YusufKoszticsak Szilard/MTI
    Ausztria

    Történelmi siker küszöbén a magyar foci: 46 év után előzhetjük meg Ausztriát!

    A Football Meets Data adatelemző cég legfrissebb elemzése szerint 1980 óta nem volt olyan ötéves ciklus, ahol a magyar bajnokság megelőzte volna az osztrák ligát az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) rangsorában. Mivel a magyar bajnokság a 2022/23-as és a 2025/26-os idényben is bőven több koefficiens pontot szerzett a nemzetközi kupaporondon elért eredményeinek köszönhetően, mint az osztrák Bundesliga, így 1980 után nagy esély mutatkozik rá, hogy a Magyarország megtöri a 46 éves átkot, és megelőzi Ausztriát a ligák csatájában.

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Bajnokok Ligája

  3. DembeleGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP
    Paris Saint-Germain vs ArsenalParis Saint-Germain

    A PSG bírta jobban az idegek harcát, legyőzte az Arsenalt a BL-döntőben!

    Drámai végjátékot hozott a Bajnokok Ligája budapesti döntője: a PSG az 1–1-es döntetlen után 4–3-ra felülmúlta az Arsenalt a tizenegyespárbajban, így megvédte címét. A párizsiaknál Ousmane Dembélé és a mindent eldöntő büntetőt értékesítő Lucas Beraldo játszotta a főszerepet. Mutatjuk a részleteket!

  5. Paris-PSG-Fans-Celebration-Champions-LeagueAFP
    Paris Saint-Germain vs ArsenalParis Saint-Germain

    VIDEÓ: Botrány a BL-döntő előtt: tömegverekedés tört ki a Király utcában

    Botrányos jelenetek előzték meg a budapesti Bajnokok Ligája-döntőt: az Arsenal és a PSG szurkolói a belvárosban estek egymásnak, miközben a rendőrség már kamerafelvételek alapján próbálja azonosítani a résztvevőket. A fináléra rekordlétszámú rendőri készültséggel készülnek a hatóságok, miután a mérkőzést magas kockázatú eseménynek minősítették.

  6. Rakitic GeraRTL+

    VIDEÓ: A BL-legendák csak lesték a korábbi magyar válogatott csatár bombagólját!

    A Bajnokok Ligája fináléja előtt a legendáké volt a főszerep Budapesten, ahol péntek délután rendezték meg az Ultimate Champions Legends Tournamentet a Papp László Sportarénában. A tornán olyan korábbi klasszisok léptek pályára, mint Luís Figo, Ivan Rakitic, Cafu, Xavi Hernández vagy éppen Roberto Carlos, az egyik legszebb gól mégis a korábbi magyar válogatott támadó, Nikolics Nemanja nevéhez fűződött.

  8. Rakitic GeraRTL+
    Paris Saint-Germain vs ArsenalParis Saint-Germain

    Rakiticsék nyerték a legendák tornáját, a magyar csapatot verték a döntőben!

    A Bajnokok Ligája-döntő előtt a legendáké volt a főszerep Budapesten, Ivan Rakiticcsal, Santi Cazorlaval és Theo Walcottal felálló Rakitic Royals 6-2-s győzelmet aratott a Juhász Jewels csapata ellen a Papp László Sportarénában rendezett az Ultimate Champions Legends Tournament gálán. A bronzmérkőzés Cafúék húzták be, miután 7-3-s sikert arattak Luís Fiógék ellen. Mutatjuk a részleteket!

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