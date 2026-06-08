Manchesteri versenyfutás: A City újabb rohamot indít Elliot Andersonért

Hívogat Manchester

Anderson az elmúlt két szezonban a Nottingham Forest színeiben nyújtott kiemelkedő teljesítményével a Premier League egyik legígéretesebb középpályásává nőtte ki magát. Ennek köszönhetően hónapok óta arról szólnak a pletykák, hogy melyik top-csapathoz igazolhat nyáron a 23 éves angol. Hírek szerint a legaktívabb kérői a középpályásnak a két manchesteri óriás, ám a United konkrét ajánlatot még nem tett a játékosért, így jelenleg a City vezeti a versenyt, hiszen az Égszínkékek készen állnak egy nagyobb összeget kiadni Andersonért.

A City magabiztos, de a United még lesben áll

A hónap elején David Ornstein arról számolt be, hogy a Forest elutasította a City első ajánlatát, ám Fabrizio Romano úgy tudja, a manchesteri csapat már előkészítette az újabb hivatalos megkeresést.

„A Manchester City hamarosan elküldi az új hivatalos ajánlatát a Nottingham Forestnek Elliot Andersonért. A klub magabiztos, hiszen már március óta ők vezetik a versenyfutást. A United továbbra is érdeklődik, de a City áll nyerésre és optimista” – írta Romano az X-en.

Közbeszólhat még a Manchester United?

A hírek szerint az Old Traffordon még nem mondtak le a transzferről. A United abban az esetben léphetne előre, ha a City sokallná az árat, és a Vörös Ördögök túllicitálnák a riválist. Nem szabad elfelejteni, hogy a United már sikeresen leigazolt egy hasonló képességekkel rendelkező középpályást, a brazil Éderson személyében, ezáltal a legfőbb prioritásuk jelenleg valószínűleg inkább egy Casemiro játékstílusához hasonló védekező középpályás igazoltatása.

Ezt mondta Fabrizio Romano a United tevékenységéről:

„Sok más dolguk is lesz még az átigazolási piacon. Legalább egy középpályás érkezni fog, mivel Casemiro és Manuel Ugarte távozik, úgyhogy a Man United nagyon elfoglalt lesz a következő hetekben.”

Reális a 100 millió fontos árcédula?

A hírek szerint a Nottingham Forest legalább 100 millió fontot szeretne kapni a sztárjáért, de a City korábbi szélsője, Shaun Wright-Phillips szerint a klubnak valószínűleg lejjebb kell majd adnia az igényeiből.

„Fantasztikus játékos, de manapság a tulajdonosok hajlamosak elszállt árcédulákat aggatni a futballistákra, függetlenül attól, hogy valójában mennyit érnek. Meglepne, ha bármelyik angol csapat kifizetné ezt az összeget – a City is csak egyszer költött el 100 milliót egy játékosra. Az viszont biztos, hogy minden topklub sorban áll majd érte, mert rendkívül jó abban, amit csinál” – nyilatkozta Wright-Phillips.

Valóban drágának tűnik a 100 millió fontos árcédula a Nottingham középpályásáért, azonban tagadhatatlan, hogy Anderson a Premier League egyik legkonzisztensebb és legmegbízhatóbb középpályása, továbbá az is árulkodó, hogy Thomas Tuchel angol keretében abszolút alapemberré vált - mindezt 23 évesen.

Nem kérdés, hogy amelyik csapat végül leigazolja Andersont, egy fenomenális futballistával lesz gazdagabb.

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