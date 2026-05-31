Hiába bukta el a BL-t, mégis ünnepi felvonulást tart az Arsenal

Keserédes szezonzárás

Az Arsenal 22 évet várt az újabb Premier League aranyéremre, és Mikel Arteta csapata hatalmas küzdelemmel 85 pontot elérve sikeresen megszerezte ezt a 2025/26-os szezonban. Az öröm azonban nem lehet felhőtlen, mivel az FA-kupában illetve a Bajnokok Ligájában is a döntőben szenvedtek vereséget. Ami így is egy történelmi szezonként végződött az ágyúsok számára, az még sokkal különlegesebb is lehetett volna, amennyiben behúzzák az említett két trófeát.

Így is meg lesz tartva az ünnepi felvonulás

Hiába a budapesti vereség, az Arsenal így is meg fogja ünnepeltetni magát London utcáin: ünnepi felvonulást tart a csapat. Az ünnepélyen nem csak a férfi csapat játékosi fognak részt venni, hanem a női csapat is, akik a női Bajnokok Kupáját nyerték meg a 2025/26-os szezonban. Nem meglepő, hogy az Arsenal mindenképp ünnepelni akar, hiszen a Premier League győzelem is óriási teljesítmény, és a BL döntő utáni csalódottságra gyógyír lehet a felvonulás.

Már készülnek a szurkolók

Az Arsenal szurkolói jó hangulatban gyülekeznek az Emirates stadion körül és várakoznak a felvonulásra.

