Bózsik Tamás

Itt a vége? Hatalmas változások jöhetnek a Puskás Akadémiánál!

A Puskás Akadémia helyett az NB I-be visszajutott Budapest Honvéddal kötött megállapodást az Aqvital Csákvár, amelynek értelmében a jövőben több fiatal játékos is az NB II-es csapattal készülhet. Eközben sajtóhírek szerint hatalmas változások jöhetnek a Puskás Akadémiánál. Mutatjuk a részleteket!

A Csákvár a Puskás Akadémia helyett a Honvéddel köthet együttműködést

Kooperációs megállapodást kötött egymással a Csákvár és a Honvéd - erről az Öltözőn Túl Facebook-oldal számolt be közösségi oldalán. 

Ezt megelőzően, még az idei szezonban is hasonló egyezség volt a csákváriak és a Puskás Akadémia között, ám úgy tűnik, a felcsútiak helyett már a kispestiekkel fognak együttműködni.

Várhatóan számos, a Honvéd utánpótlásából (Magyar Futball Akadémia) kikerülő tehetség szerezhet tapasztalatot kölcsönjáték keretében a Csákvár színieben, ahogyan arra a PAFC ifjoncainak is lehetősége nyílt. 

Hatalmas változások jöhetnek a Puskás Akadémiánál

Szintén az Öltözőn Túl tudta meg, hogy az eddig az NB II-es csapatnál szereplő felcsúti akadémisták jelentős része a Puskás felnőttcsapatával kezdheti meg a felkészülést a következő kiírásra. 

Ez része lehet annak a változásnak, ami az egész klub játékoskeretét érinti: majdnem az összes légióstól megválhat a nyáron, akiknek a helyeit kizárólag magyar labdarúgókkal szeretné feltölteni a vezetőség. 

