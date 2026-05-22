Nottingham Forest FC v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8
Bózsik Tamás

Naby Keita sorsa is megpecsételődött a Ferencvárosnál

Fél évvel azután, hogy végleg szerződtette a Bajnokok Ligája-győztes játékost az FTC, rögtön túl is adhat rajta, hiszen Szaúd-Arábiából érdeklődnek iránta.

Az Öltözőn Túl úgy értesült, hogy Naby Keita már a nyáron eligazolhat a zöld-fehérektől, állítólag több szaúdi együttes lehet a befutó. 

Meglehetősen keveset játszott első teljes ferencvárosi szezonjában a guinea-i játékos, aki mindössze 10 alkalommal lépett pályára az idei NB I-ben. Legutóbb a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóján kapott 12 percet, azt leszámítva végig a kispadon hagyta őt Robbie Keane vezetőedző a szezon hajrájában. 

A Liverpoollal 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert középpályást 2024 decemberében szerződtette kölcsönben a Ferencváros, majd egy évre rá januárban végleg leigazolta, miután a Werder Bremen nem hosszabbította meg a szerződését. 

Amint arról a GOAL is beszámolt, Alekszandar Pesics személyében már bejelentett egy távozót a Ferencváros, de sajtóhírek szerint a vezetőedző Robbie Keane, valamint a sportigazgató Hajnal Tamás sem marad a Groupama Arénában. 

