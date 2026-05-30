A távozó Borbély Balázs üzent az ETO-nak, hamarosan bejelentheti a Ferencváros

Egyszavas üzenettel búcsúzott a szurkolóktól Borbély Balázs. Az ETO FC távozó vezetőedzője nem fűzött magyarázatot döntéséhez, mindössze egyetlen szóval jelentkezett közösségi oldalán. Távozásának pontos körülményeit továbbra is homály fedi, azonban szinte biztosra vehető, hogy Borbély a Ferencváros vezetőedzője lesz. Mutatjuk a részleteket!

„Thank you”, vagyis „Köszönöm” 

– ennyi szerepel Borbély Balázs szombaton közzétett Instagram-bejegyzésében. A szakember néhány fotó kíséretében mondott köszönetet az ETO FC-nél eltöltött időszakért, amelyet sokan álomszerű sikerkorszaknak tartanak.

Borbély távozása váratlanul érte a győri klub szurkolóit. Az ETO FC csütörtökön hivatalosan is megerősítette, hogy a vezetőedző kezdeményezésére bontották fel a felek a 2027-ig érvényes szerződést.

A felvidéki szakember alig egy héttel ezelőtt még cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket, és azt mondta, nem kérdéses a maradása. Azóta azonban fordulat történt: sajtóhírek szerint a Ferencváros ajánlata meggyőzte, Borbély pedig élt szerződésében szereplő egyéves opciós jogával, így idő előtt távozik Győrből.

Paunoch Péter, a tréner menedzsere ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy a Ferencvárossal egyelőre nem született végleges megállapodás, néhány részlet még tisztázásra vár.

A hirtelen irányváltás heves reakciókat váltott ki a szurkolók körében, miközben továbbra sem ismert, pontosan mi vezetett a szakításhoz az ETO FC és Borbély Balázs között.

A jelek szerint a vezetőedző nem kívánja részletesen kommentálni a történteket: közösségi oldalán mindössze egyetlen szóval búcsúzott a győri drukkerektől.


