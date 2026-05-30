A távozó Borbély Balázs üzent az ETO-nak, hamarosan bejelentheti a Ferencváros

„Thank you”, vagyis „Köszönöm”

– ennyi szerepel Borbély Balázs szombaton közzétett Instagram-bejegyzésében. A szakember néhány fotó kíséretében mondott köszönetet az ETO FC-nél eltöltött időszakért, amelyet sokan álomszerű sikerkorszaknak tartanak.

Borbély távozása váratlanul érte a győri klub szurkolóit. Az ETO FC csütörtökön hivatalosan is megerősítette, hogy a vezetőedző kezdeményezésére bontották fel a felek a 2027-ig érvényes szerződést.

A felvidéki szakember alig egy héttel ezelőtt még cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket, és azt mondta, nem kérdéses a maradása. Azóta azonban fordulat történt: sajtóhírek szerint a Ferencváros ajánlata meggyőzte, Borbély pedig élt szerződésében szereplő egyéves opciós jogával, így idő előtt távozik Győrből.

Paunoch Péter, a tréner menedzsere ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy a Ferencvárossal egyelőre nem született végleges megállapodás, néhány részlet még tisztázásra vár.

A hirtelen irányváltás heves reakciókat váltott ki a szurkolók körében, miközben továbbra sem ismert, pontosan mi vezetett a szakításhoz az ETO FC és Borbély Balázs között.

A jelek szerint a vezetőedző nem kívánja részletesen kommentálni a történteket: közösségi oldalán mindössze egyetlen szóval búcsúzott a győri drukkerektől.

