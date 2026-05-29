Pályán Figo, Roberto Carlos és Xavi Budapesten – így nézheted élőben a legendák tornáját

A Bajnokok Ligája döntője előtt a legendáké lesz a főszerep Budapesten, hiszen pénteken rendezik meg az Ultimate Champions Legends Tournamentet a Papp László Sportarénában. A tornán olyan korábbi klasszisok lépnek pályára, mint Luís Figo, Ivan Rakitic, Cafu, Xavi Hernández vagy éppen David Silva.

A budapesti eseményen négy csapat mérkőzik meg egymással, a kapitányok pedig Figo, Rakitić, Cafu és a magyar válogatott korábbi védője, Juhász Roland lesznek. A keretekben további ismert nevek is helyet kaptak, többek között Roberto Carlos, Robert Pirès, Santi Cazorla, Theo Walcott és Marco Materazzi is.

A torna a Bajnokok Ligája-finálé kísérőprogramja, és az UEFA Champions Festival részeként rendezik meg Budapesten. A mérkőzések pénteken kerülnek sorra a Papp László Sportarénában, ahol telt ház várja a legendákat.

A magyar nézők az RTL+ Premium felületén követhetik élőben az eseményt. Az RTL tájékoztatása szerint a közvetítés pénteken 15 órakor kezdődik.

