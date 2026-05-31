Így nyilatkoztak a játékosok a BL döntőt követően

A vesztes csapat nyilatkozatai

Az Arsenal Kai Havertz révén már a hatodik percben megszerezte a vezetést, azonban nem sikerült ráülni az eredményre, és a 65. perc elhozta az egyenlítő gólt. A meccset végül büntető párbaj döntötte el a Paris Saint-Germain javára.

Mikel Arteta így nyilatkozott a meccsről:

„De most úgy gondolom, ez a fájdalom ideje” – mondta. „Éreznünk kell, át kell mennünk ezen. És egy ponton majd próbára kell tennünk magunkat, hogy ezt az érzést üzemanyaggá alakítsuk a fejlődéshez, és egy másik szintre lépjünk.”

A Noni Madueke elleni tizenegyes-gyanús helyzetet is megemlítette:

„Van egy másik nagy döntés is Noni kapcsán, a meg nem adott büntetőnél. Amikor pedig eljutsz a tizenegyesekig, bármi megtörténhet. Sajnos nem voltunk elég jók ahhoz, hogy lezárjuk a meccset és megnyerjük a Bajnokok Ligáját.”

Declan Rice, az Arsenal csapatkapitánya is megszólalt a meccs után:

„Bennem van az az érzés, hogy vissza akarok térni a Bajnokok Ligája döntőjébe, és magasba akarom emelni a trófeát. Biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk térni."

„Annyira büszke vagyok a srácokra. Szeretem őket… ezek nélkül a játékosok nélkül nem nyertük volna meg a Premier League-et. Büszkék vagyunk.”

„Abszolút mindent beleadtunk… a tizenegyesek pedig, mint tudjuk, lutrit jelentenek. De együtt nyerünk, és mindannyian együtt is veszítünk.”

Természetesen a győztes PSG játékosai is megszólaltak

João Neves, a PSG fiatal portugál középpályása hatalmasat küzdött a második BL döntőjén, és úgy érezte, megérdemelten győzött a francia csapat:

„Hogy teljesen őszinte legyek, csak egy csapatot láttam ma a pályán."

Marquinhos, a PSG csapatkapitánya a következőket mondta:

„Ez hihetetlen. A szezon legelső napjától kezdve azt mondta az edző, hogy nyerni nehéz, de kétszer egymás után nyerni még nehezebb. Úgyhogy mindannyiunknak vissza kellett térnünk a munkához. Ez volt a mentalitásunk.”

