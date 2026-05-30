A Paris Saint-Germain (PSG) története során másodszor hódította el a Bajnokok Ligája trófeáját, miután a budapesti BL-döntőben tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt. A lefújás után azonban nemcsak az ünneplésről szólt az éjszaka Párizsban.

Elszabadult a pokol Párizsban

A francia fővárosban több tízezer PSG-szurkoló vonult az utcákra, hogy megünnepelje a sikert, ám több helyszínen is elszabadultak az indulatok. A Parc des Princes környékén és a Champs-Élysées sugárúton is összetűzések alakultak ki a rendőrök és a drukkerek között.

A párizsi rendőrség közlése szerint több mint 130 embert vettek őrizetbe az éjszaka folyamán. A hatóságok beszámolója alapján legalább hat jármű és két üzlethelyiség rongálódott meg, miközben több autó szélvédőjét is betörték. A közösségi médiában terjedő felvételeken látható, amint egyes szurkolók autókat tesznek használhatatlanná, valamint közterületi eszközöket gyújtanak fel – hívta fel rá a figyelmet a The Guardian.

A PSG-szurkolók tüzijátékkal támadtad a rendőrökre

Francia sajtóértesülések szerint néhány drukker tűzijátékokat és pirotechnikai eszközöket dobott a rendőrök felé, akik könnygázzal próbálták feloszlatni a rendbontókat. A város több pontján füst szállt fel az összecsapások során.

A rend fenntartása érdekében a francia hatóságok mintegy 22 ezer rendőrt vezényeltek ki Párizsba. Laurent Nunez belügyminiszter hangsúlyozta, hogy erős biztonsági rendszer működött a városban annak érdekében, hogy az ünneplés ne fajuljon súlyosabb erőszakba.

Bár a PSG történelmi győzelmét a szurkolók többsége békésen ünnepelte, az éjszaka eseményeit így is beárnyékolták a zavargások és a rongálások.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a PSG-szurkolók már a BL-döntő alatt is okoztak egy incidenst.

