Minden jel arra mutat, hogy Borbély Balázs veszi át a Ferencváros irányítását

Ahogyan azt a GOAL már napokkal ezelőtt megtudta, Borbély Balázs lesz az FTC trénere. Vasárnap ezt az információt erősítette meg három ferencvárosi szurkolói oldal, a Global Fradi, a Ferencvárosfoci 1899 és a Green Devils is.

Utóbbi úgy tudja, a két klub már megegyezett a feltételekről, de Borbély kért egy kis gondolkodási időt, aminek letelte után eldöntötte, visszatér a kilencedik kerületbe. A portál szerint mindvégig a felvidéki születésű szakember volt a Ferencváros elsőszámú jelöltje azóta, hogy Robbie Keane kivásárolta magát a szerződéséből.

A pályafutása első bajnoki címét nyerő szakvezető érkezéséről a Global Fradi és a Ferencvárosfoci 1899 szintén beszámolt.

Mint ismert, Borbély 2019 és 2022 között már dolgozott a budapesti zöld-fehéreknél, előbb az U17-es, majd az U19-es és a második csapat edzőjeként.

