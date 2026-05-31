Eldőlt Dzsudszák Balázs jövője Debrecenben

A Debreceni VSC a negyedik helyen zárta a mögötünk hagyott szezont az NB I-ben, így a csapat elindulhat a Konferencialiga következő kiírásában.

Korábban arról számoltunk be, több játékos jövője is kérdéses a hajdúsági együttesnél, köztük Dzsudzsák Balázsé is, most maga a játékos öntött tiszta vizet a pohárba.

A játékos a Red Bull budapesti eseményén kijelentette, a következő szezont is Debrecenben tölti, és egyéves szerződést ír alá a klubbal. Elmondta, a csapattal készül a Konferencialiga selejtezőire, és azt is tudja, ki lesz Sergio Navarro vezetőedző utódja a kispadon, ám azt nem árulta el, pontosan kiről van szó.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.