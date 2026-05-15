Fontos változásra hívta fel a figyelmet az MLSZ, indul a jegyértékesítés a kazahok elleni válogatott meccsre

A magyar válogatott a júniusi felkészülési időszakban Finnországgal a Puskás Arénában június 5-én, míg Kazahsztánnal a debreceni Nagyerdei Stadionban június 9-én csap össze. A finnek elleni találkozóra már korábban elindult a jegyértékesítés, most pedig a kazahok elleni ütközetre kezdte el árulni a jegyeket a Magyar Labdarúgó-szövetség.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a korábbi gyakorlatnak megfelelően ezúttal is egy szakaszos értékesítési modellt alkalmaz a kazahok elleni találkozóra. Az első két napon, azaz május 18-án hétfőn tíz órától kizárólag a Szurkolói Klub aranyszintes tagjai válthatják meg a belépőiket. Ezt követően, május 20-án szerdán nyílik meg az elővásárlási lehetőség a többi hivatalos klubtag számára, akik szintén negyvennyolc órán keresztül élveznek előnyt az általános közönséggel szemben. A teljesen publikus jegyértékesítés május 22-én, pénteken veszi kezdetét. Ettől az időponttól kezdve minden szurkoló hozzájuthat a megmaradt helyekhez a készlet erejéig.

Külön kiemelendő, hogy erre a debreceni találkozóra a 2026-os éves válogatott bérletek nem érvényesek, a belépéshez mindenképpen külön jegy váltása szükséges. Emellett fontos tudni, hogy a Kazahsztán elleni összecsapás megtekintése kivételesen nem számít bele a Szurkolói Klub hivatalos hűségpontgyűjtő rendszerébe.

Arról, hogy ilyen kerettel vág neki Marco Rossi együttese a két mérkőzésnek, itt írtunk bővebben.

Forrás: MLSZ

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.