A PSG bírta jobban az idegek harcát, legyőzte az Arsenalt a BL-döntőben!

Havertz az Arsenal hőse?
A találkozót az Arsenal kezdte jobban, az ötödik percben Leandro Trossard indítása után Kai Havertz lépett ki a védők mögül, és ugyan a védők kiszorították, az Arsenal német csatára mégis tüzelt, lövése pedig utat talált Matvey Safonov felett a kapuba (0-1).
A 43. percben Nuno Mendes centerezése után Hvicsa Kvarachelia fejelhetett 8 méterről, de a PSG grúz támadója méterekkel fölé fejelte a labdát.
A 45+2. percben Désiré Doué próbálkozott 20 méterről, azonban lövése 2 méterrel a kapu felett szállt el.
A PSG egyenlíteni tudott Dembélé révén
A fordulást követően rákapcsolt a PSG, aminek a 62. percben meg is lett az eredménye, Cristhian Mosquera buktatta Kvaracheliát a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Ousmane Dembélé magabiztosan értékesítette.
Dembélé gólja után a francia szurkolók nem fogták vissza magukat, görögtüzekkel ünnepelték meg a PSG egyenlítő gólját, ami miatt a rohamrendőröknek és a tűzoltóknak is ki kellett vonulnia a Puskás Arénában.
A 89. percben Vitinha gondolt egyet 22 méterről, azonban a PSG portugál középpályása a kapu fölé célzott, így maradt az 1-1-es állás.
A 90+7. percben Bradley Barcola húzta be a bal oldalon, és került hasonló szögbe, mint a mérkőzés elején Kai Havertz, azonban a francia szélső az oldalhálóba vágta a labdát.
Mivel több gól már nem született, maradt az 1-1, így kétszer tizenötperces hosszabbítással folytatódott a BL-döntő.
A hosszabbítás PSG fölényt hozott, azonban nagyobb helyzetet sem a franciák, sem az angolok nem tudtak kialakítani, így 1-1-s döntetlennel zárult a hosszabbítás is, következtek a tizenegyesek, ahol a PSG 4-3-re nyerni tudott, 4–3-as sikerével pedig a 2025-ös müncheni diadal után Budapesten is megvédte Bajnokok Ligája-címét.
Bajnok Ligája-döntő
PSG-Arsenal 1-1 (0-1), tizenegyesekkel 4-3
gólszerzők: Dembélé (63.), illetve Havertz (5.)
helyszín: Budapest, Puskás Aréna
nézőszám: 61.200
jv.: Daniel Sieber (német)
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a PSG és az Arsenal pénteken érkeztek meg Budapestre.
Korábban arról is írtunk, hogy a Rakitic Royals nyerte a BL-döntőt felvezető Ultimate Champions Legends Tournament gálát, a döntőben Ivan Rakiticsék a magyar csapatot múlták felül 6-2-vel. A torna legszebb gólját Nikolics Nemanja szerezte.
