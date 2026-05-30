A PSG bírta jobban az idegek harcát, legyőzte az Arsenalt a BL-döntőben!

Havertz az Arsenal hőse?

A találkozót az Arsenal kezdte jobban, az ötödik percben Leandro Trossard indítása után Kai Havertz lépett ki a védők mögül, és ugyan a védők kiszorították, az Arsenal német csatára mégis tüzelt, lövése pedig utat talált Matvey Safonov felett a kapuba (0-1).

A 43. percben Nuno Mendes centerezése után Hvicsa Kvarachelia fejelhetett 8 méterről, de a PSG grúz támadója méterekkel fölé fejelte a labdát.

A 45+2. percben Désiré Doué próbálkozott 20 méterről, azonban lövése 2 méterrel a kapu felett szállt el.

A PSG egyenlíteni tudott Dembélé révén

A fordulást követően rákapcsolt a PSG, aminek a 62. percben meg is lett az eredménye, Cristhian Mosquera buktatta Kvaracheliát a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Ousmane Dembélé magabiztosan értékesítette.

Dembélé gólja után a francia szurkolók nem fogták vissza magukat, görögtüzekkel ünnepelték meg a PSG egyenlítő gólját, ami miatt a rohamrendőröknek és a tűzoltóknak is ki kellett vonulnia a Puskás Arénában.

A 89. percben Vitinha gondolt egyet 22 méterről, azonban a PSG portugál középpályása a kapu fölé célzott, így maradt az 1-1-es állás.

A 90+7. percben Bradley Barcola húzta be a bal oldalon, és került hasonló szögbe, mint a mérkőzés elején Kai Havertz, azonban a francia szélső az oldalhálóba vágta a labdát.

Mivel több gól már nem született, maradt az 1-1, így kétszer tizenötperces hosszabbítással folytatódott a BL-döntő.

A hosszabbítás PSG fölényt hozott, azonban nagyobb helyzetet sem a franciák, sem az angolok nem tudtak kialakítani, így 1-1-s döntetlennel zárult a hosszabbítás is, következtek a tizenegyesek, ahol a PSG 4-3-re nyerni tudott, 4–3-as sikerével pedig a 2025-ös müncheni diadal után Budapesten is megvédte Bajnokok Ligája-címét.

Bajnok Ligája-döntő

PSG-Arsenal 1-1 (0-1), tizenegyesekkel 4-3

gólszerzők: Dembélé (63.), illetve Havertz (5.)

helyszín: Budapest, Puskás Aréna

nézőszám: 61.200

jv.: Daniel Sieber (német)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a PSG és az Arsenal pénteken érkeztek meg Budapestre.

