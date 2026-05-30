A Budapesten rendezett PSG-Arsenal BL-döntő a találkozó 63. percéig nyugodt körülmények között zajlott, azonban Dembélé gólját követően a francia ultrák nem tudták visszafogni magukat, görögtüzek tucatjai gyúltak meg az Arsenal kapuja mögött, ezért a rohamrendőröknek és a tűzoltóknak is ki kellett vonulniuk.

A tűzoltók viszonylag gyorsan eloltották a görögtüzeket, így a rohamrendőrök végül pár perc után elvonultak a helyszínről, nem kellett közbeavatkoziuk.

Daniel Sieber játékvezető egy percet kivárt, csak azt követően folytatódhatott a mérkőzés.

Az esetről készült videót IDE KATTINTVA tudod visszanézni.

Frissítés! (20:00)

A PSG szurkolói 20 perccel később ismét görögtüzeket gyújtottak, azonban már jóval kevesebbet, így a rohamrendőröknek és a tűzoltóknak nem kellett ismét bevonulniuk a játéktér szélére.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.