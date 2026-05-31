Gabriel megtörte a csendet: fájdalmas, de büszke üzenetet küldött a BL-döntőben hibázó Arsenal-védő

Mikel Arteta együttese friss Premier League-bajnokként, hatalmas önbizalommal lépett pályára a Puskás Arénában, és a mérkőzés álomszerűen is kezdődött a londoniak számára, hiszen Kai Havertz már a hatodik percben bevette a párizsiak kapuját. A PSG azonban a második félidőben képes volt újítani, és Ousmane Dembélé higgadt büntetőjével kiegyenlítette az állást. Mivel a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem született újabb találat, következhetett az idegőrlő tizenegyespárbaj. A hatalmas nyomás végül az ötödik körben Gabrielre nehezedett, akinek jócskán fölé szálló labdája azt jelentette, a PSG megvédte Bajnokok Ligája-címét.

A brazil válogatott védő az Instagramon fordult az Arsenal szurkolóihoz, hogy kiöntse a lelkét a fájdalmas este után. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a vereség mély sebeket hagy, de mérhetetlenül büszke az elért sikerekre és a huszonkét év után visszahódított angol bajnoki címre:

„Fájdalmas, de büszke vagyok erre a csapatra és mindenre, amit ebben a szezonban közösen elértünk. Köszönöm a hihetetlen szurkolóinknak a támogatást az út minden egyes lépésénél. Megérdemlitek, hogy velünk ünnepeljétek ezt az utazást, és élvezzétek a mai parádét! Találkozunk a következő szezonban!!! Szeretettel, Big Gabi.”

Bár a szurkolók egy részétől komoly kritikák érték a hibázó játékost, Mikel Arteta vezetőedző a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azonnal védelmébe vette futballistáját, és rávilágított a tizenegyespárbaj sorrendjének hátterére:

„Őszintén szólva, ő maga akarta elvállalni az ötödiket. Felkészültünk és edzettünk erre a pillanatra. Normál esetben az első számú ítélet-végrehajtók egyértelműen Bukayo [Saka], Martin [Ødegaard] és Kai [Havertz] lettek volna. Tudtuk, hogy ha eljutunk a tizenegyesekig a ráadás után, már más játékosok fognak rúgni, de a minőség így is megvolt. Amikor látod Ebz-t [Eberechi Eze] az edzéseken büntetőt rúgni, egyet sem hibázik, de ezt abban az adott pillanatban is meg kell tudni csinálni. Sajnos most nem volt meg nálunk az a precizitás és hatékonyság, mint ami az ellenfélnél igen, és ez az oka annak, hogy nem nyertünk.”

Forrás: GOAL

