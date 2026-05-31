Így gúnyolódott a Chelsea az Arsenal BL vereségén

„Látogasd meg a londoni trófeák otthonát”

Alig néhány perccel a hármas sípszó után, a Chelsea, az Arsenal londoni riválisa, közzétett egy bejegyzést Facebookon, amelyen a BL trófea, illetve a klub világbajnokság trófeája látható. Továbbá "London büszkesége" és "London legkiválóbbjai" című feliratokkal és zászlókkal egészítették látták el a posztot. Nem kérdés, hogy ennek a gúnyolódó posztnak a célja az volt, hogy emlékeztessék az ágyusokat arra, ki a brit főváros igazi ura.

Kétszeres bajnokként van alapja a dicsekvésnek

A Chelsea a 21. században már kétszer is magasba emelhette az európai futball legrangosabb trófeáját: a klub történelmének első BL kupája 2012-ben került a vitrinbe, amikor a Bayern München ellen arattak büntető párbajban győzelmet a döntőben. A második trófeát 2021-ben hozta haza a csapat, ezúttal az angol rivális Manchester City felett tudtak diadalmaskodni, és meglepő módon, azt a mérkőzést a ma már az Arsenalban tevékenykedő Kai Havertz döntötte el. A német támadó a budapesti döntőben is betalált, ám ezúttal ez nem volt elegendő ahhoz, hogy egy újabb BL kupa érkezzen Londonba.

A Chelsea megforgatja a kést a sebben

Az Arsenal történelmi szezont futott, hiszen 22 év után ismét Premier League bajnokok lettek, azonban mégis keserédes számukra a szezon vége. Valószínűleg, ha a szezon elején kérdezték volna Mikel Artetat, vagy az Arsenal szurkolóit, hogy elégedettek lennének-e egy Premier League arannyal a szezon végén, mindenki rávágta volna, hogy igen. A szezon vége után azonban elképzelhető, hogy nem mindenkinek ez a véleménye.

Senki nem veheti el tőlük, hogy hatalmas teljesítmény a világ legnehezebb bajnokságát megnyerni, ugyanakkor két döntőt is elveszített a csapat a 2025/26-os szezonban. Az FA-kupában a Manchester City bizonyult túl erősnek, a Bajnokok ligájában pedig centik választották el a klub történelmének első BL trófeájától a csapatot, és tizenegyes párbajban szenvedett vereséget Arteta együttese.

A Chelsea posztja a saját teljesítményüket elnézve felettébb irónikus, de minden bizonnyal elérték a céljukat: még jobban felbőszítették az Arsenal szurkolókat.

