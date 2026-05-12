Megvan, kik játszhatnak Finnország és Kazahsztán ellen a magyar válogatottban

Összesen 29 játékos kaphat lehetőséget Magyarország soron következő mérkőzésein, köztük több újonc is. A Magyar Labdarúgó-szövetség még Rossi bejelentése előtt arról adott tájékoztatást, hogy az AZ Alkmaar II gólgyárosa, Kovács Bendegúz biztosan ott lesz a keretben.

Kapusok: Pécsi Ármin, Szappanos Péter, Tóth Balázs, Yakobishvili Áron

Védők: Bolla Bendegúz, Dárdai Márton, Csinger Márk, Kerkez Milos, Markgráf Ákos, Nagy Zsolt, Orbán Willi, Szűcs Kornél, Osváth Attila

Középpályások: Baráth Péter, Schafer András, Styles Callum, Szendrei Norbert, Szűcs Tamás, Tóth Alex, Tóth Rajmund, Vitális Milán

Csatárok: Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kovács Bendegúz, Redzic Damir, Gruber Zsombor, Schön Szabolcs, Varga Barnabás, Lukács Dániel

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.