Ez a szurkoló Bukarestbe utazott a BL döntőre Budapest helyett

2 betű, 800 kilométer

A francia szurkoló közzétett egy videót, amiben PSG mezben egy bukaresti hotelből panaszkodik arról, hogy eltévesztette a BL döntő helyszínét. Igaz, hogy csak két betű különbség van a városok nevei között, de ekkora bakihoz tehetség kell. Sajnálhatja a PSG drukker, hogy ekkorát tévedett, hiszen lemaradt arról, ahogy sorban másodjára emeli magasba a BL trófeát csapata.

