Erre a szezonra tért haza, de rögtön továbbállhat a magyar válogatott csatár

A Nyíregyháza fontolóra vette Németh leigazolását is - tudta meg az Öltözőn Túl.

A négyszeres magyar válogatott játékos az idei szezonra tért haza hosszú idő után Magyarországra, és lett a Puskás Akadémia játékosa.

Hornyák Zsolt együttesében a szezon második felében vetette meg inkább a lábát, összességében 22 bajnoki találkozón lépett pályára, ezeken két gólt és két gólpasszt vállalt.

A Fokvárosban, dél-afrikai édesanyától született Németh a Vasas akadémiájáról került ki Belgiumba a Hasselt utánpótlásába, innen igazolta le a Genk. Később kölcsönben szerepelt az SK Lommelnél, mígnem 2023-ban a Hamburgnál folytatta a karrierjét. Itt szintén kölcsönadták, méghozzá a Preussen Münsterhez, végül 2025 nyarán fogadta el a PAFC ajánlatát.

